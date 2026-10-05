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Forza Italia, Minardo chiede una svolta in Sicilia: “La politica non può far finta di nulla”

di Simone Talarico - 05 Ott 2026





Forza Italia in Sicilia si prepara a una possibile svolta politica. A indicare la necessità di un cambio di passo sarebbe stato Nino Minardo, commissario regionale del partito, durante una riunione a porte chiuse organizzata in un hotel di Palermo con i segretari provinciali.

L’incontro è servito per fare il punto sulla situazione politica nell’Isola, anche alla luce delle ultime vicende giudiziarie. Minardo avrebbe ribadito la posizione garantista del partito, sottolineando però che la politica non può ignorare quanto sta accadendo.

Il commissario avrebbe quindi invitato Forza Italia ad avere il “coraggio di cambiare”, indicando la necessità di una nuova fase.

Forza Italia Sicilia, Minardo: “Serve un cambiamento netto”

Secondo Minardo, l’obiettivo deve essere quello di non disperdere i risultati raggiunti durante l’attuale legislatura. Per farlo, tuttavia, sarebbe necessario imprimere una svolta alla linea politica.

Il commissario avrebbe parlato della necessità di compiere un “atto di responsabilità politica”, puntando su un cambiamento netto e sulla costruzione di una proposta completamente nuova.

La riunione con i vertici provinciali di Forza Italia era stata programmata da tempo. L’appuntamento cade però in un momento particolarmente delicato per la politica siciliana, segnato da un nuovo caso giudiziario.

Il caso Armao e le indagini della Procura di Palermo

La Procura di Palermo ha chiesto l’arresto per corruzione dell’avvocato amministrativista Gaetano Armao. Fino alla prima settimana di agosto Armao aveva guidato la Commissione tecnica specialistica (Cts), organismo che si occupa delle autorizzazioni ambientali della Regione siciliana anche per gli impianti eolici e fotovoltaici.

Dopo aver saputo dell’indagine, Armao ha lasciato l’incarico di consigliere giuridico del presidente della Regione Renato Schifani.

Il caso entra inevitabilmente nel dibattito politico siciliano mentre i partiti iniziano a guardare anche al prossimo appuntamento con le urne.

In Sicilia le elezioni regionali sono previste nel 2027. Salvo eventuali elezioni anticipate, l’attuale legislatura arriverà infatti alla sua naturale conclusione nel novembre dello stesso anno.

Le parole attribuite a Minardo sembrano quindi indicare la volontà di Forza Italia di avviare con anticipo una riflessione sul proprio futuro politico nell’Isola, preservando quanto realizzato finora ma, allo stesso tempo, preparando una proposta rinnovata in vista della prossima fase.