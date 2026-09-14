Ambiente

Etna, nuova eruzione e cenere sui cieli: sospesi gli atterraggi all’aeroporto di Catania

di Andrea Scarso - 14 Set 2026





Il vulcano Etna torna a far sentire la sua voce con una nuova e intensa attività eruttiva. Dai crateri del gigante siciliano si è levata una imponente colonna di cenere lavica che ha raggiunto un’altezza stimata di circa quattro chilometri. Il vento sta spingendo la nube eruttiva verso Sud, creando rilevanti disagi alla circolazione aerea dell’area orientale della Sicilia.

A causa della densa nube che sovrasta la zona, l’aeroporto di Catania Fontanarossa ha dovuto limitare le proprie operazioni. Le autorità dello scalo hanno disposto la sospensione temporanea di tutti i voli in arrivo fino alle ore 16. La misura si è resa necessaria per garantire la totale sicurezza dei passeggeri e dei velivoli, tenendo conto delle difficili condizioni di visibilità e del rischio legato alla presenza di cenere in quota.

L’evolversi del fenomeno è seguito costantemente dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia attraverso l’Osservatorio Etneo. Gli esperti dell’Ingv hanno subito emesso un bollettino per la navigazione aerea, il Volcano Observatory Notice for Aviation noto con l’acronimo VONA. L’allerta è stata portata al livello rosso, il grado più alto previsto dalla scala di valutazione per le emergenze vulcaniche.

Oltre al blocco degli arrivi nello scalo catanese, la situazione ha richiesto la chiusura strategica dello spazio aereo C1 nella fascia geografica interessata dal passaggio della nube. Le strutture aeroportuali raccomandano a tutti i viaggiatori di controllare lo stato del proprio volo prima di mettersi in viaggio verso l’aerostazione, contattando direttamente le compagnie aeree di riferimento.

I vulcanologi stanno monitorando i parametri sismici e la dispersione dei piroclasti sul territorio circostante. La situazione resta sotto stretta osservazione per comprendere se l’emissione di cenere sia destinata a diminuire nelle prossime ore o se comporterà un prolungamento delle limitazioni per il traffico aereo siciliano.