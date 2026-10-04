ENPA Awards, riconoscimento all’assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli per l’impegno a tutela degli animali

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di Italpress - 04 Ott 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Oggi, presso il Centro Congressi Domus Pacis di Assisi, l’ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali ODV – ha conferito all’assessore Fabrizio Ferrandelli un riconoscimento nell’ambito della prima edizione degli ENPA Awards. Il premio è stato assegnato per l’impegno portato avanti negli anni a tutela degli animali e per la promozione di una maggiore attenzione nei loro confronti, in un percorso che ha assunto una particolare rilevanza anche a livello nazionale. Tra i premiati di questa prima edizione degli ENPA Awards anche Alessandro Del Piero, a testimonianza del respiro nazionale dell’iniziativa e della volontà dell’ENPA di valorizzare personalità che, attraverso il proprio impegno pubblico, possono contribuire a rafforzare la cultura della tutela e del rispetto degli animali. Un riconoscimento dal forte valore simbolico anche per il luogo in cui viene consegnato: Assisi, città di San Francesco, nel contesto delle celebrazioni per l’ottavo centenario della sua morte. Un’occasione che richiama con particolare forza i valori del rispetto, della cura e della fraternità verso ogni forma di vita.

“Questo premio mi emoziona e mi onora profondamente – ha dichiarato Fabrizio Ferrandelli – ma lo considero soprattutto un incoraggiamento a fare ancora di più. Sulla tutela degli animali c’è ancora tantissimo da fare e non possiamo mai considerarci soddisfatti finché continueranno a esistere maltrattamenti, sfruttamento e sofferenza. Ci saranno sempre nuove battaglie da affrontare, nuove situazioni da denunciare e diritti da difendere”. “Questo riconoscimento – ha aggiunto Ferrandelli – rappresenta per me uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione lungo questo percorso. La tutela degli animali non può essere considerata un traguardo raggiunto, ma un impegno quotidiano che riguarda le istituzioni, le associazioni e l’intera comunità. Ringrazio l’ENPA per questo premio e per il lavoro straordinario che porta avanti ogni giorno”. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti del mondo dell’associazionismo e di realtà impegnate nella tutela e nella protezione degli animali, confermando il valore di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e organizzazioni che operano sul territorio.

– foto Fabrizio Ferrandelli –

(ITALPRESS).