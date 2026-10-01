Cronaca

È morto Peppino Mazzullo, addio alla storica voce di Topo Gigio

di Simone Talarico - 01 Ott 2026





È morto Peppino Mazzullo, attore e doppiatore conosciuto soprattutto per essere stato per decenni la storica voce di Topo Gigio. L’artista si è spento a 100 anni nella sua abitazione di Santo Stefano di Briga, frazione di Messina dove era nato il 6 giugno 1926.

Proprio pochi mesi fa, Mazzullo aveva raggiunto l’importante traguardo del secolo di vita, festeggiato nel suo paese. Con la sua scomparsa se ne va una delle voci più riconoscibili della televisione italiana, capace di accompagnare intere generazioni di bambini.

Peppino Mazzullo e la voce di Topo Gigio

Il nome di Peppino Mazzullo è legato indissolubilmente a Topo Gigio, il celebre pupazzo creato da Maria Perego. Il sodalizio iniziò nel 1961 e proseguì per oltre quarant’anni.

Mazzullo non si limitò però a prestare la propria voce al personaggio. Contribuì anche a definirne il modo di parlare e la personalità, grazie alla sua capacità di improvvisare e creare battute.

Tra le espressioni diventate più famose c’è “Ma cosa mi dici mai?”, entrata nel linguaggio popolare e rimasta legata per sempre a Topo Gigio.

Il pupazzo diventò presto uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Comparve in programmi come lo Zecchino d’Oro e Canzonissima, conquistando anche il pubblico internazionale. Mazzullo partecipò inoltre con Topo Gigio all’Ed Sullivan Show negli Stati Uniti.

La carriera tra teatro e televisione

Prima del grande successo televisivo, Mazzullo aveva intrapreso un percorso nel mondo della recitazione. Grazie a una borsa di studio si formò tra Roma e Milano, frequentando accademie dedicate al cinema e all’arte drammatica.

Nel corso della carriera lavorò anche in teatro e interpretò Richetto, lo scolaro che affiancava Mago Zurlì allo Zecchino d’Oro.

Dopo essersi ritirato dalle scene, nel 2004 tornò a vivere nella sua Sicilia. A Messina fondò il Piccolissimo Teatro, dove si dedicò anche alla formazione di nuovi interpreti attraverso una scuola di teatro comico e drammatico.

La voce di Peppino Mazzullo resta così legata a uno dei personaggi simbolo della televisione italiana, entrato nell’immaginario di milioni di spettatori.