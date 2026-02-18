Ambiente

Il CDM approva il decreto legge per maltempo e Niscemi

di Andrea Scarso - 18 Feb 2026





Il Governo accelera sugli interventi per fronteggiare l’emergenza maltempo e la frana che ha colpito Niscemi. Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio dei ministri, è arrivato il via libera al decreto legge per far fronte ai danni causati dal maltempo e per la frana di Niscemi, un provvedimento che riguarda, oltre che la Sicilia, anche Calabria e Sardegna.

Il decreto legge, secondo quanto filtra da fonti governative, nasce per rispondere alle criticità più urgenti: dalla messa in sicurezza delle aree colpite agli interventi di sostegno per le comunità evacuate, come accaduto nel comune nisseno dopo il movimento franoso che ha costretto centinaia di persone a lasciare le proprie abitazioni.

Emergenza maltempo e frana a Niscemi

Particolare attenzione è rivolta proprio a Niscemi, dove la frana dello scorso gennaio ha evidenziato fragilità strutturali e rischi idrogeologici non più rinviabili. Il decreto dovrebbe consentire procedure più rapide per gli interventi urgenti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza, oltre a garantire un primo sostegno economico ai cittadini coinvolti.

Approvato anche il decreto energia

Nella stessa seduta, il Consiglio dei ministri ha approvato anche il decreto legge energia, pensato per alleggerire il peso delle bollette, in particolare per le cosiddette famiglie fragili e per le imprese. Un pacchetto di misure che affianca l’intervento sull’emergenza maltempo, ampliando il raggio d’azione del Governo sul fronte economico e sociale.

Meloni: “Risparmi per oltre 5 miliardi”

A sottolineare la portata del provvedimento è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine della riunione ha parlato di un decreto “molto significativo”.

Secondo quanto dichiarato in un video diffuso sui social, le misure approvate garantiranno risparmi e benefici diretti per oltre 5 miliardi di euro, intervenendo su una delle priorità indicate dall’esecutivo fin dall’inizio della legislatura: ridurre il peso dei costi energetici su famiglie e sistema produttivo.

Attesa per i dettagli operativi

Ora l’attenzione si sposta sui contenuti concreti del decreto, che dovranno essere definiti nei prossimi passaggi parlamentari. In Sicilia, e in particolare nei territori colpiti da frane e alluvioni, amministrazioni locali e cittadini attendono risposte rapide e strumenti efficaci per superare una fase di forte criticità.

IN AGGIORNAMENTO

