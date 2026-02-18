Attualità

Maltempo e frana di Niscemi, il Governo accelera: decreto oggi in Consiglio dei ministri

di Andrea Scarso - 18 Feb 2026





Il decreto legge per il maltempo che ha travolto il Mezzogiorno e per la frana a Niscemi arriva oggi sul tavolo del Governo. Il Consiglio dei ministri è stato convocato alle 16 a Palazzo Chigi per esaminare un pacchetto di provvedimenti urgenti che riguardano anche la Sicilia, colpita nelle scorse settimane da eventi meteorologici eccezionali e dalla frana che interessa il territorio di Niscemi.

Il decreto legge rientra tra le misure emergenziali predisposte dall’esecutivo per fronteggiare i danni causati dal maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna, con interventi specifici di protezione civile destinati proprio al comune nisseno.

Cosa prevede il decreto sul maltempo

Il provvedimento, secondo quanto emerge dall’ordine del giorno, contiene interventi urgenti per la gestione dell’emergenza legata alle forti perturbazioni che hanno colpito vaste aree del Sud e delle isole maggiori. Per la Sicilia l’attenzione è concentrata su Niscemi, dove la frana ha imposto misure straordinarie per la messa in sicurezza del territorio e l’assistenza alla popolazione.

L’obiettivo è sbloccare rapidamente risorse e strumenti operativi per consentire agli enti locali di affrontare le criticità ancora in corso.

Non solo emergenza: in agenda anche energia e fisco

Accanto al decreto sul maltempo, il Consiglio dei ministri discuterà anche un decreto legge sull’energia, con misure pensate per ridurre il costo di luce e gas a favore di famiglie e imprese, rafforzare la competitività del sistema produttivo e sostenere i processi di decarbonizzazione industriale.

In programma anche l’esame preliminare di due decreti legislativi:

uno dedicato al Testo unico delle imposte sui redditi , che punta a riordinare la normativa fiscale;

, che punta a riordinare la normativa fiscale; l’altro con disposizioni integrative sull’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel 2024.

L’ordine del giorno del Consiglio dei ministri

Nel dettaglio, l’agenda dei lavori prevede: