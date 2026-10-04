Coppa degli Assi a Palermo, Schifani premia il vincitore: “Evento di prestigio per la Sicilia” / Video

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di Italpress - 04 Ott 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “La Coppa degli Assi rappresenta da decenni un appuntamento di grande prestigio per la Sicilia, in grado di unire sport e tradizione. La Regione ha deciso di sostenere in maniera convinta anche questa edizione e ho scelto di essere presente qui, oggi, per testimoniare l’importanza di un concorso ippico che abbiamo fortemente voluto riportare a Palermo. L’evento si conferma al centro della scena equestre internazionale, contribuendo a promuovere l’immagine della nostra Isola”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che questo pomeriggio ha premiato Luca Coata, il vincitore del Grand Prix Regione Siciliana – 41esima Coppa degli Assi, al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo. Presente anche l’assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata. Il concorso ippico è stato organizzato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo con il contributo del ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’organizzazione si avvale del supporto tecnico di Fieracavalli e della collaborazione dell’Esercito Italiano e della Federazione Italiana Sport Equestri.

Il presidente della Regione Siciliana è intervenuto anche su come poter migliorare gli impianti. “Considerato il grande entusiasmo che riscuote la manifestazione – ha detto Schifani – ci sentiamo in dovere di rendere più accoglienti gli spazi per gli spettatori. Contiamo già dall’anno prossimo di montare una struttura provvisoria che eviti a centinaia di persone che ogni anno assistono alle gare di restare per ore sotto il sole”. “Stiamo investendo molte risorse nello sport, un veicolo di crescita per insegnare ai nostri giovani – ha concluso Schifani – che i risultati, sia grandi che piccoli, si raggiungono con impegno e costanza, senza scorciatoie, e con il lavoro di squadra. È per le nuove generazioni che stiamo lavorando, per dar loro occasioni concrete di realizzarsi in questa terra e perché credano nel proprio futuro”.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).