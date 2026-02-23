Mosaico

Schifani: “Erogati 252 buoni casa per le famiglie sfollate di Niscemi”

di Redazione - 23 Feb 2026





La settimana inizia con un segnale positivo per le famiglie colpite dalla frana di Niscemi. Sono stati infatti disposti i primi 252 contributi a sostegno delle famiglie rimaste temporaneamente senza casa. Ogni contributo ammonta a circa 800 euro per nucleo familiare. Rappresenta un aiuto concreto per affrontare le difficoltà derivanti dall’inaccessibilità di centinaia di abitazioni nella cosiddetta zona rossa, dichiarata a rischio in seguito all’evento franoso.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha confermato che le operazioni proseguiranno senza sosta: “Continueremo velocemente con le erogazioni, rimangono ancora 190 contributi da liquidare», ha spiegato, sottolineando la volontà di completare l’intervento in tempi rapidi. L’obiettivo è garantire un supporto immediato alle famiglie che si trovano in una condizione di emergenza abitativa.

Contributi famiglie Niscemi: coordinamento tra Regione e Comune

Secondo quanto dichiarato da Schifani, il risultato raggiunto è frutto di una stretta collaborazione tra la Regione Siciliana, attraverso il Dipartimento Protezione Civile, e l’amministrazione comunale di Niscemi. «Le istituzioni ci sono», ha ribadito il governatore, «e lavorano insieme per risolvere la situazione degli sfollati e garantire la sicurezza del centro abitato».

L’intervento delle istituzioni si è intensificato anche in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Schifani ha aggiunto: «L’attenzione non calerà fino a quando tutte le problematiche legate agli sfollati e alla sicurezza dell’abitato non saranno completamente risolte».

Le famiglie interessate potranno quindi contare su un aiuto concreto e tempestivo. L’azione combinata di Regione e Comune mira a ristabilire rapidamente una situazione di normalità. L’obiettivo è ridurre l’impatto della frana e tutelare la sicurezza dei cittadini, con la promessa di seguire da vicino ogni fase dell’emergenza.

