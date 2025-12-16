Cna e Inail Sicilia insieme per sicurezza sul lavoro e sviluppo dell’artigianato

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 16 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra CNA Sicilia, l’organizzazione di rappresentanza e tutela dell’artigianato e della piccola e media impresa, e la Direzione Regionale Sicilia dell’INAIL. L’accordo, è stato spiegato, mira a sviluppare una collaborazione ampia e strutturata finalizzata a realizzare iniziative congiunte per la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al tessuto delle micro, piccole e medie imprese artigiane dell’isola. Il Protocollo è stato firmato da Filippo Scivoli, Presidente di CNA Sicilia, e da Giovanni Asaro, Direttore Regionale INAIL Sicilia. Alla cerimonia di sigla hanno partecipato anche Domenico Provenzano, Vice Presidente di CNA Sicilia, e Maurizio Merlino, Funzionario Regionale CNA.

L’intesa prevede una cooperazione operativa in specifici ambiti strategici: organizzazione e promozione di iniziative per migliorare la conoscenza dei rischi professionali, specialmente nelle PMI artigiane; campagne informative rivolte a categorie di lavoratori particolarmente esposte al rischio infortunistico, da attuarsi mediante specifici accordi operativi; realizzazione di percorsi formativi erogati nel rispetto del piano tariffario INAIL vigente; sostegno all’introduzione di sistemi di gestione della sicurezza (SGSL) nelle micro e piccole imprese artigiane; valorizzazione di progetti per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; collaborazione reciproca in tutti i campi di comune interesse per l’attuazione di programmi e progetti condivisi.

La partnership si basa sulla consapevolezza che solo attraverso un’azione sinergica tra l’ente di rappresentanza delle imprese e l’istituto assicurativo pubblico si possa incidere efficacemente sulla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, sostenendo al contempo la crescita e l’innovazione del sistema produttivo artigiano siciliano.

“La firma di questo Protocollo con INAIL Sicilia – dichiara Filippo Scivoli, Presidente di CNA Sicilia – rappresenta un passo fondamentale per dare concretezza al nostro impegno quotidiano a favore della sicurezza delle imprese e dei lavoratori. Le piccole realtà artigiane, cuore pulsante dell’economia siciliana, spesso affrontano da sole le complessità normative in materia di salute e sicurezza. Questa intesa ci permetterà di essere al loro fianco in modo ancora più strutturato, offrendo strumenti concreti di formazione, informazione e supporto per creare ambienti di lavoro sani e protetti. Investire in prevenzione significa investire nel futuro delle nostre imprese e nella qualità del lavoro”.

“Il supporto all’artigianato e alle piccole e medie imprese, da parte dell’Istituto che rappresento in Sicilia – dichiara il direttore regionale Inail Sicilia, Giovanni Asaro – è fondamentale per innalzare i livelli di sicurezza sul lavoro e può facilitare quei meccanismi che permettono una sana competitività tra le imprese. Da anni l’Inail mette a disposizione delle imprese artigiane che investono in prevenzione finanziamenti a fondo perduto per sostenere la realizzazione di progetti per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il protocollo, appena firmato con CNA Sicilia, è coerente con gli indirizzi 2025-2027 del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail che specificano, nel dettaglio, gli obiettivi di programmazione strategica e gestionale che l’Istituto deve adottare su tutto il territorio nazionale”.

– Foto ufficio stampa CNA Sicilia –

(ITALPRESS).