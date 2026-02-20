Ambiente

Catania, addestra il cane per abbandonare rifiuti in strada

di Andrea Scarso - 20 Feb 2026





Un cane abbandona rifiuti in pieno giorno tra le strade di un quartiere di Catania, portando in bocca un sacchetto della spazzatura e lasciandolo in una piccola area già segnata dal degrado. Una scena insolita, ma tutt’altro che casuale, che ha attirato l’attenzione del Comune.

L’episodio è avvenuto in via Pulacara, nel rione San Giorgio, dove una telecamera installata per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti ha ripreso più volte un cagnolino di piccola taglia compiere lo stesso gesto.

Cane abbandona rifiuti per due giorni consecutivi

Dalle immagini, visionate dagli uffici comunali, emerge un dettaglio chiave: l’azione si ripete per due giorni di fila, sempre con le stesse modalità. Il cane percorre la strada con un sacchetto in bocca e lo deposita in un punto trasformato nel tempo in una discarica abusiva.

Per il Comune di Catania, non si tratterebbe di una coincidenza. L’ipotesi è che l’animale sia stato addestrato dal proprietario per aggirare i controlli e abbandonare i rifiuti senza comparire nei filmati di videosorveglianza.

Cane abbandona rifiuti: la denuncia del Comune

La vicenda è stata resa pubblica sulla pagina Facebook istituzionale del Comune, che ha diffuso i due video accompagnandoli da un commento netto: «L’ingegno non può mai diventare un alibi per l’inciviltà».

Nel post viene spiegato che il reparto ambientale della polizia locale ha analizzato le registrazioni, ritenendo il comportamento doppiamente scorretto: da un lato l’abbandono illegale della spazzatura, dall’altro lo sfruttamento inconsapevole di un animale per eludere le regole.

Decoro urbano e responsabilità

Il Comune ribadisce che il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano è un dovere collettivo e che simili comportamenti, anche quando appaiono “ingegnosi”, rappresentano una violazione delle norme e del vivere civile.

Gli accertamenti sono in corso per risalire al proprietario del cane e valutare eventuali responsabilità.