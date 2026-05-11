Bando “Semi di Bene”, da UniCredit 40 mila euro per 4 progetti del terzo settore della Città Metropolitana di Palermo

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di Italpress - 11 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit e CSVnet, l’associazione nazionale che rappresenta i 49 Centri di servizio per il volontariato italiani, hanno sottoscritto un accordo quadro per individuare aree di collaborazione. Per la Sicilia il territorio prescelto nel 2026 è quello della Città Metropolitana di Palermo e la partnership operativa è con il CeSVoP – Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo Ets. Con il bando “Semi di Bene”, all’area metropolitana di Palermo sono dedicati 40 mila euro destinati a sostenere 4 progetti promossi da Enti del terzo settore impegnati in iniziative di volontariato. Il protocollo mira, infatti, a promuovere la crescita e la sostenibilità delle organizzazioni, favorendo lo sviluppo di iniziative che abbiano un impatto positivo sulle comunità.

“Con il bando ‘Semi di Bene’ il CeSVoP conferma il proprio ruolo di ponte fra le risorse del territorio e le organizzazioni di volontariato che ogni giorno si spendono per il bene comune – dichiara Giuditta Petrillo, presidente del CeSVoP -. Siamo orgogliosi di questa collaborazione con UniCredit perché ci consente di mettere a disposizione delle realtà del Terzo settore palermitano risorse concrete per progetti capaci di generare un impatto reale sulle comunità. Inclusione sociale e rigenerazione dei legami comunitari non sono solo parole: sono la cifra distintiva del volontariato che con questa iniziativa trova un riconoscimento tangibile”.

“L’iniziativa, promossa in collaborazione con il CeSVoP, mira a valorizzare il volontariato come motore di cambiamento positivo per le nostre comunità – afferma Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -. Semi di Bene è un tassello del più ampio impegno di UniCredit nel supportare lo sviluppo delle organizzazioni del Terzo Settore che si concretizza anche attraverso strumenti dedicati, come la piattaforma per la raccolta fondi e i contributi a fondo perduto destinati a progetti sociali specifici. Tali interventi sono resi possibili grazie al Fondo Carta Etica, con cui la Banca promuove una crescita sostenibile, inclusiva e duratura del territorio”.

Per candidare un proprio progetto, gli Enti del terzo settore (ETS) interessati dovranno inviare le proprie proposte entro il 20 giugno attraverso il Modulo di partecipazione compilabile attraverso il link https: //gestionale.cesvop.org/. I progetti presentati dovranno integrare le seguenti tre dimensioni operative: Animazione Territoriale e Rigenerazione dei Legami di Comunità; Cittadinanza Attiva e cura dei Beni Comuni; Inclusione Sociale e Contrasto alle Fragilità. I progetti dovranno avere un importo minimo di spesa non inferiore a 10.000 euro. Ai primi quattro classificati sarà riconosciuto un premio in denaro pari a 5.000 euro. In aggiunta a questo Contributo Base, ciascun vincitore avrà la possibilità di vedersi riconosciuto un contributo aggiuntivo (Bonus) di ulteriori 5.000 euro alla condizione che avvii una campagna di raccolta fondi online sulla piattaforma denominata “Il Mio Dono” (https://www.ilmiodono.it) tramite donazioni online (circuiti Visa, Mastercard, BancomatPay e MyBank).

– foto di repertorio ufficio stampa UniCredit –

(ITALPRESS).