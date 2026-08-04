Cronaca

Palermo, bimbo cade dal secondo piano. È grave

di Redazione - 04 Ago 2026





Palermo – Un bambino di otto anni è precipitato dal balcone della propria abitazione, situata al secondo piano di una palazzina a Carini. La caduta, da un’altezza considerevole, ha provocato un immediato allarme tra i familiari e i residenti della zona, che hanno subito richiesto l’intervento dei soccorsi.

I sanitari del 118 sono giunti tempestivamente sul posto per prestare le prime cure al piccolo. Vista la dinamica dell’evento e la gravità dei traumi riportati, i medici hanno disposto il trasporto d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Cervello di Palermo. Secondo le prime informazioni sanitarie, il bambino avrebbe riportato fratture multiple, in particolare agli arti superiori e al bacino. Nonostante la forte impatto e il quadro clinico serio, il minore è rimasto sempre cosciente durante i soccorsi e all’arrivo nel nosocomio palermitano, dove si trova attualmente sotto costante monitoraggio da parte dell’équipe medica.

Sulla vicenda hanno avviato le indagini i carabinieri della compagnia locale, giunti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Dai primi accertamenti condotti dagli investigatori, l’ipotesi principale resta quella di una tragica caduta accidentale, esclusa al momento qualsiasi altra matrice. Le forze dell’ordine stanno comunque ascoltando i familiari per chiarire ogni dettaglio delle fasi che hanno preceduto l’incidente.

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