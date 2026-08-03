Caltanissetta

Aggressione a Riesi: spari e ferite alla gola, è caccia al compagno della donna

di Edoardo Gentile - 03 Ago 2026





Un violento episodio di cronaca ha sconvolto la comunità di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Un uomo di cinquantotto anni, residente a Mazzarino, e una donna di quarant’anni sono stati vittima di un grave attacco che li ha lasciati entrambi in condizioni critiche. L’episodio ha fatto scattare immediatamente l’allarme e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Gli aggressori hanno utilizzato una pistola per colpire entrambe le vittime. Oltre alle ferite d’arma da fuoco, la quarantenne ha riportato una profonda lesione alla gola, provocata con un fendente sferrato da un’arma da taglio. La gravità delle lesioni ha richiesto un tempestivo intervento dei soccorritori, che hanno trasportato d’urgenza i due feriti in ospedale.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di delineare rapidamente il contesto dell’aggressione a Riesi. Gli investigatori hanno escluso fin dai primi momenti la pista della criminalità organizzata o della mafia locale. Le verifiche si sono invece concentrate interamente sulla sfera personale e relazionale delle vittime, consentendo di individuare una direzione precisa per le ricerche.

Il principale sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i motivi del gesto sarebbero da ricondurre a dinamiche di natura privata. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle ricerche dell’uomo, che si è reso irreperibile subito dopo l’aggressione a Riesi e risulta tuttora ricercato su tutto il territorio.