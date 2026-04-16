Cronaca

Arresto per spaccio a Ragusa: ventenne in manette con droga, soldi e una pistola clandestina

di Edoardo Gentile - 16 Apr 2026





Un giovane ventenne stamattina è stato arrestato a Ragusa con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. La perquisizione domiciliare che ha permesso il rinvenimento del materiale illegale è stata condotta dalla Squadra Mobile di Ragusa, nell’ambito della costante attività di contrasto al traffico di droga sul territorio.

Cocaina, hashish e dosi già pronte

Durante il controllo dell’abitazione del giovane, gli agenti hanno sequestrato 47 grammi di cocaina e mezzo panetto di hashish, insieme al materiale da confezionamento. Alcune dosi risultavano già preparate e pronte per essere vendute: il dettaglio necessario che segnala un’attività di spaccio già avviata e operativa, non occasionale.

Sono stati trovati anche 1.625 euro in contanti, considerati dagli inquirenti provento diretto dell’attività illecita.

Spunta anche una pistola modificata

L’elemento che aggrava ulteriormente il quadro accusatorio è il ritrovamento di un’arma: una pistola calibro 7,65 modificata, classificata come arma clandestina e completa di munizioni. Nell’abitazione era presente anche una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

Già sottoposto a misura alternativa

Il ventenne non era incensurato: al momento dell’arresto si trovava già in regime di messa alla prova per precedenti reati, la misura alternativa alla detenzione prevista per chi deve ancora scontare o definire condanne pregresse. Una circostanza che peserà sulla valutazione della sua posizione da parte della magistratura. Dopo le procedure di rito, il giovane è stato trasferito alla casa circondariale di Ragusa.