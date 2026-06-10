Attualità

Palermo Capitale del Mare: celebrate nel capoluogo siciliano le eccellenze della Marina Militare

di Federico Conti - 10 Giu 2026





Le celebrazioni nazionali della Giornata della Marina Militare hanno trovato quest’anno la loro ideale cornice nel porto di Palermo. La città ha accolto le massime autorità politiche e istituzionali per una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia d’Italia, legata indissolubilmente al mare e alle sue tradizioni. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla centralità strategica del capoluogo siciliano all’interno del bacino del Mediterraneo, consolidando il legame tra la cittadinanza e le forze armate.

Le Autorità Presenti alla Manifestazione

La cerimonia ufficiale ha visto la partecipazione di figure di rilievo del panorama politico e istituzionale italiano. Sul palco delle autorità erano presenti il ministro della Difesa Guido Crosetto e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Accanto a loro, i vertici militari hanno sottolineato il valore delle operazioni quotidiane svolte dagli equipaggi nei mari del mondo, sia sul fronte della sicurezza nazionale che su quello della cooperazione internazionale e del soccorso umanitario.

Il Messaggio di Gratitudine del Sindaco Roberto Lagalla

Il primo cittadino del capoluogo siciliano ha voluto esprimere il profondo orgoglio di una intera comunità per la scelta di Palermo come sede principale delle celebrazioni. Attraverso una nota ufficiale, il sindaco ha rimarcato l’alto valore etico e sociale della presenza della flotta e del personale militare sul territorio.

“Oggi Palermo ha l’onore di ospitare la Giornata della Marina Militare, una ricorrenza che rende omaggio alle donne e agli uomini che ogni giorno servono il nostro Paese con dedizione, competenza e spirito di sacrificio. La Marina Militare rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza, pace e tutela degli interessi nazionali, operando con professionalità nei mari del mondo e svolgendo un ruolo essenziale anche nelle attività di soccorso, protezione e cooperazione internazionale”.

Un Legame Storico nel Cuore del Mediterraneo

Nel corso del suo intervento, Roberto Lagalla si è soffermato sul significato storico della vocazione marittima di Palermo. La città non è soltanto un porto di approdo commerciale, ma rappresenta storicamente un crocevia culturale ed economico di primaria importanza per l’intera area mediterranea.

“Per Palermo, città profondamente legata al mare e alla sua storia marittima – aggiunge il primo cittadino – accogliere questa celebrazione significa rinnovare un legame fatto di valori condivisi, senso delle istituzioni e servizio alla collettività. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo gratitudine e riconoscenza alla Marina Militare per il suo costante impegno al servizio della Repubblica e per l’alto esempio di disciplina, umanità e professionalità che offre alle nuove generazioni”.

La giornata si è conclusa con una riflessione sulle prospettive future e sulle sfide geopolitiche che attendono l’Italia nello scenario internazionale. Il posizionamento geografico della Sicilia si conferma decisivo per il mantenimento degli equilibri globali.

“La presenza oggi nel porto di Palermo – osserva Lagalla – testimonia inoltre il ruolo strategico della nostra città nel Mediterraneo, luogo di incontro, dialogo e cooperazione tra i popoli. Ai marinai italiani rivolgo il più sincero ringraziamento e l’augurio di continuare a svolgere la propria missione con lo stesso prestigio e la stessa autorevolezza che ne fanno motivo di orgoglio per tutta la nazione”.