Cammarata e Palma “I Palermo Ladies Open continuano a crescere”

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di Italpress - 26 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Una settimana di grande tennis internazionale, il consolidamento del prestigio del torneo nel circuito Wta 125 e uno sguardo già rivolto all’edizione del prossimo anno. E’ questo il bilancio della 37esima edizione dei Palermo Ladies Open tracciato dal presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata, e dal direttore del torneo, Oliviero Palma, nella conferenza stampa conclusiva. Sono stati ripercorsi i momenti più significativi della manifestazione che, ancora una volta, ha confermato Palermo tra le sedi di riferimento del tennis femminile internazionale. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo dell’edizione 2026, il meeting mondiale dei direttori dei tornei Wta 125 (ospitato dal Country Time Club) che ha riunito organizzatori provenienti da diversi Paesi alla presenza della vicepresidente della Wta, Melissa Pine, del direttore degli Internazionali BNL d’Italia Paolo Lorenzi e di Sergio Palmieri, a testimonianza del prestigio e della credibilità internazionale conquistati dai “Palermo Ladies Open”.

“Il bilancio è estremamente positivo, non potevamo sperare di meglio – ha detto Cammarata -. Ospitare a Palermo tutti i direttori dei tornei Wta 125 del mondo è stato motivo di grande orgoglio per il nostro circolo e per la città. E’ stata un’occasione preziosa di confronto che conferma il ruolo internazionale conquistato dal nostro torneo”.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla qualità del tabellone, all’apprezzamento espresso dalla Wta e dalle tenniste, al lavoro organizzativo svolto dallo staff del torneo e al contributo determinante degli sponsor, delle istituzioni, della Federazione Italiana Tennis e Padel, dei partner e dei numerosi volontari che hanno reso possibile l’organizzazione della manifestazione. “Abbiamo una finale tra la vincitrice dello scorso anno e la campionessa del 2020”, ha sottolineato Oliviero Palma.

“E’ una conclusione ideale, con due professioniste di altissimo livello che confermano la qualità del nostro tabellone. Il bilancio? E’ in linea con quello delle ultime edizioni. Nonostante l’aumento dei costi organizzativi, il torneo continua a essere sostenibile. Le eccezionali temperature registrate durante la settimana hanno inevitabilmente condizionato l’affluenza sugli spalti, ma oltre centomila spettatori hanno seguito le gare in televisione, confermando il forte interesse per i Palermo Ladies Open”, ha aggiunto Palma.

Nell’incontro con i giornalisti è stato affrontato anche il tema delle prospettive future del torneo, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo dei “Palermo Ladies Open” nel panorama internazionale e di continuare a investire nella crescita della manifestazione sotto il profilo sportivo, organizzativo e promozionale. “Per la prima volta i tornei italiani Wta 125 hanno deciso di coordinarsi per condividere una visione comune e confrontarsi con la Federazione sulle esigenze del circuito – ha proseguito Palma -. Crediamo che lavorare insieme possa rappresentare un valore aggiunto per tutti e contribuire a rendere questi eventi sempre più solidi e competitivi”.

Guardando ai prossimi anni, il direttore del torneo ha confermato, infine, anche i progetti di sviluppo del Country Time Club: “Con il completamento della nuova area sportiva, previsto nel 2028, stiamo valutando la possibilità di organizzare anche un torneo maschile, da disputare in una settimana successiva o precedente ai ‘Palermo Ladies Open’. E’ un progetto sul quale stiamo ragionando e che potrebbe consentire al nostro circolo di ospitare quindici giorni consecutivi di grande tennis internazionale”.

– foto Ufficio Stampa Country Time Club –

(ITALPRESS).