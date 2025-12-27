Ad Agrigento si inaugurano i corner multimediali della “Strada degli Scrittori”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 27 Dic 2025

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Si inaugurano ad Agrigento e nelle “piazze letterarie” di Capitale italiana della Cultura 2025 i corner multimediali della “Strada degli Scrittori” per i viaggiatori che si muovono fra la Girgenti di Pirandello, la Regalpetra di Sciascia, la vera Vigàta letteraria di Camilleri e tante altre suggestive soste, tutt’intorno alla Valle dei Templi. Appuntamento per l’inaugurazione della prima installazione lunedì 29, alle 11.30, nel cuore di Agrigento, al Polo culturale di San Pietro, su via Pirandello, di fronte alla casa in cui il drammaturgo abitò.

È Andrea Camilleri a fare da guida al viaggiatore in un caustico e profondo video-racconto di dieci minuti per capire come si articolano le tappe della “Strada” che va da Caltanissetta, con Rosso di San Secondo, a Porto Empedocle, toccando tante “piazze” come la Donnafugata di Tomasi di Lampedusa, fra Palma di Montechiaro e Santa Margherita di Belìce, come Sciacca e Sambuca di Sicilia con Tommaso Fazello e Navarro della Miraglia, o Favara con Antonio Russello e così via.

Il Polo di via Pirandello, attivato dalla Diocesi di Agrigento e gestito dall’associazione Ecclesia Viva, è il primo dei punti di incontro che saranno aperti anche negli altri centri piccoli e grandi del percorso esaltato dal progetto “Le piazze della capitale”, realizzato nell’ambito del dossier “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”

La prima installazione al Polo San Pietro è frutto di una intesa fra la Strada degli Scrittori e l’associazione Ecclesia Viva, nella logica della valorizzazione stabile del patrimonio culturale dell’Arcidiocesi, in sintonia con la Fondazione Agrigento 2025.

I corner sono destinati a rimanere nel tempo come simboli di un’esperienza destinata a prolungarsi oltre il 2025, lungo le articolazioni della “Strada” con i suoi riferimenti letterari che, attraverso gli scrittori e i loro luoghi, indicano storia, bellezza, riscatto, gastronomia. Con l’aiuto di Camilleri, primo “cicerone d’autore” della “Strada”.

Saranno presenti, fra gli altri, all’evento di apertura la presidente della Fondazione Teresa Cucinotta, il direttore generale Giuseppe Parello, il vescovo Alessandro Damiano, il sindaco Francesco Micciché, il direttore della “Strada” Felice Cavallaro, i rappresentanti dei centri dove saranno collocati gli altri corner multimediali. I prossimi corner in via di inaugurazione saranno installati a Caltanissetta (Palazzo Moncada), Racalmuto (Casa Sciascia), Favara (Castello Chiaramontano), Palma di Montechiaro (Castello Ducale) e Vigata-Porto Empedocle

-Foto ufficio stampa strada degli scrittori-

(ITALPRESS).