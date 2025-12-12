A Palermo torna il Concerto di Natale con l’Orchestra Sinfonica Siciliana

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 12 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Torna il Concerto di Natale, uno degli appuntamenti più attesi della stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana: un rito musicale che ogni anno accompagna il pubblico nell magia delle feste attraverso un viaggio tra melodie della tradizione e celebri pagine sinfoniche ricorrenti durante questo periodo.

L’edizione 2025 del Concerto di Natale prevede due date al Politeama Garibaldi, venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 e sabato 20 dicembre alle ore 17.30 (in abbonamento), dirette da Giovanni Pompeo, con la partecipazione del Coro di Voci Bianche della FOSS preparato da Riccardo Scilipoti, e quest’anno con due ospiti di eccezione, il soprano Francesca Manzo e il tenore Matteo Mezzaro. A questi due appuntamenti si aggiunge una terza replica straordinaria (a ingresso gratuito), in collaborazione con la Commissione regionale antimafia e il suo presidente Antonello Cracolici, resa possibile grazie al contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta da Gaetano Galvagno. Il concerto si terrà domenica 21 dicembre alle ore 18 nella Chiesa parrocchiale di San Filippo Neri allo Zen, e sarà diretto invece da Riccardo Scilipoti, in un gesto di presenza culturale nei luoghi della città che più necessitano di attenzione e cura.

Un’occasione speciale che porta la musica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana oltre le mura del teatro. Una scelta che testimonia il ruolo della FOSS non solo come istituzione artistica, ma come realtà impegnata nella crescita culturale e sociale del territorio, capace di intrecciare musica, comunità e responsabilità civile. Il programma – ricchissimo e festoso – si apre con la brillante A Christmas Overture di Samuel Coleridge-Taylor e continua con alcune delle pagine più amate del repertorio natalizio. Dai canti tradizionali come Joy to the World, Astro del ciel, O Tannenbaum alle atmosfere scintillanti dello Schiaccianoci di Cajkovskij, dalla grazia del Panis Angelicus di Franck alla potenza emotiva del Cantique de Noël di Adam, fino alle celebri melodie americane che hanno definito l’immaginario natalizio del Novecento: Let It Snow!, It’s the most wonderful Time of the Year, White Christmas, Merry Christmas di John Williams. Non mancano incursioni nel musical – con il Mambo e Maria da West Side Story – né brani orchestrali di grande virtuosismo come la Danza delle spade di Chacaturjan. Un mondo sonoro vario, luminoso e immediatamente riconoscibile, raccontato anche nelle note di sala di Riccardo Viagrande, che ne mette in luce origini, contesti culturali e curiosità storiche. A guidare l’orchestra nelle due serate del Politeama sarà Giovanni Pompeo, musicista di solida formazione, cresciuto tra il Teatro alla Scala e la grande tradizione sinfonica europea, capace di unire rigore, entusiasmo e una spiccata sensibilità nel repertorio corale e popolare. Il suo percorso internazionale – dalla Cairo Symphony all’Opera di Varna, dalla RTS di Belgrado alla Filarmonica di Benevento – si affianca a un forte impegno nella promozione culturale e sociale della musica. Ospiti di tutti i concerti le voci di Francesca Manzo, soprano la cui carriera internazionale tocca teatri come la Scala, il Massimo di Palermo, il Maggio Musicale Fiorentino e i festival europei, e di Matteo Mezzaro, tenore raffinato e versatile, protagonista nei principali teatri italiani ed europei, da Venezia a Parma, da Palermo a Verona, con un repertorio che spazia dal barocco al grande melodramma e alla musica sacra. Accanto a loro, il Coro di Voci Bianche della FOSS, cuore simbolico dei Concerti di Natale, realtà cresciuta negli anni fino a diventare un punto di riferimento cittadino sotto la guida di Riccardo Scilipoti (direttore anche del Concerto domenicale). Questa presenza restituisce al concerto la dimensione più autentica dello spirito natalizio: i più giovani con la loro energia e il loro entusiasmo accompagnano nel modo migliore il racconto delle feste.

– foto ufficio stampa Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana –

(ITALPRESS).