A Palermo “Natale con la Fise”, un pony porta regali ai bambini ricoverati all’ospedale Cervello

di Italpress - 12 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – All’Ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, lunedì prossimo, un vero pony porterà gli auguri e tanti doni ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici, per la prima in Sicilia di “Natale con la FISE”.

L’iniziativa di solidarietà, ideata dalla Federazione Italiana Sport Equestri e dai propri Comitati Regionali, ha l’obiettivo di portare un sorriso ai bimbi presenti nel presidio ospedaliero durante le feste natalizie, anche grazie alla presenza del pony e della mascotte del Comitato FISE Sicilia.

“Il legame unico tra uomo e cavallo – fanno sapere dalla FISE – genera benefici che vanno oltre l’aspetto fisico: porta sollievo emotivo, favorisce la relazione, sostiene la crescita educativa e crea valore sociale. Proprio da questo spirito è nata l’iniziativa natalizia ‘Natale con la FISE’, che dopo nove anni approda per la prima volta in Sicilia, a Villa Sofia – Cervello. Fino al 22 dicembre il progetto attraverserà nove regioni, portando la sua magia in dodici strutture ospedaliere italiane”.

La cerimonia si svolgerà lunedì prossimo alle 10.45 nell’area antistante al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Vincenzo Cervello, in Via Trabucco 180, a Palermo.

– foto d’archivio ufficio stampa Fise –

