Tre chili e mezzo di droga nascosti in garage, arrestato un pregiudicato 25enne a Gela

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 19 Mag 2026

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – La polizia ha arrestato in flagranza di reato un pregiudicato di 25 anni per detenzione di sostanze stupefacenti a Gela (Caltanissetta). Nel corso della perquisizione di in un garage apparentemente abbandonato nel centro storico cittadino, a cui l’uomo aveva accesso, gli agenti hanno trovato due buste di marijuana, del peso complessivo di un chilo e novecento grammi, e diciotto panetti di hashish, del peso di un chilo e seicento grammi, contenuti all’interno di una valigia. Vista l’ingente quantità di stupefacente sequestrato il venticinquenne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Gela a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sabato mattina il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

– Foto Polizia di Stato –

(ITALPRESS).