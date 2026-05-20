Sicilia e Lituania rafforzano il dialogo istituzionale: asse con Kaunas tra cultura, imprese e cooperazione

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di Italpress - 20 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia e la Lituania rafforzano il dialogo istituzionale e aprono nuove prospettive di collaborazione economica, culturale e imprenditoriale. Il Console della Repubblica di Lituania per la Regione Sicilia, l’avvocato Alessandro Palmigiano, ha ricevuto oggi nella sede del Consolato la delegazione istituzionale della Contea di Kaunas, in visita nell’Isola nell’ambito di un progetto di cooperazione avviato con il Comune di Marineo. La delegazione lituana era composta dal sindaco della Contea di Kaunas Valerijus Makunas, dal vice sindaco Snieguole Navickiene, dalla consigliera del sindaco Loreta Navakauskiene, dal vice direttore dell’Amministrazione municipale Egle Brikman e da Kotryna Inga Morkunaite, direttore facente funzione dell’istituzione pubblica “Raudondvario dvaras”.

Al centro dell’incontro le prospettive di crescita dei rapporti tra Sicilia e Lituania, con particolare attenzione alle opportunità di cooperazione economica, commerciale e culturale. “Nel corso del colloquio è emersa la volontà condivisa di rafforzare le relazioni tra le istituzioni e favorire nuove sinergie tra il sistema imprenditoriale siciliano e quello lituano, soprattutto nei settori del turismo, dell’innovazione, della formazione, della cultura e della valorizzazione territoriale”, si legge in una nota.

La Contea di Kaunas rappresenta una delle aree più dinamiche della Lituania e dell’intera regione baltica, caratterizzata da una forte crescita economica, industriale e tecnologica, oltre che da un significativo sviluppo nei comparti della cultura e dell’innovazione.

“Il Consolato è impegnato quotidianamente nel creare rapporti concreti tra la Sicilia e la Lituania, promuovendo occasioni di collaborazione economica, commerciale e culturale che possano tradursi in opportunità di crescita per i nostri territori” ha dichiarato il Console onorario Alessandro Palmigiano. “La presenza della delegazione della Contea di Kaunas in Sicilia conferma il valore del dialogo internazionale tra comunità europee e dimostra come la cooperazione tra istituzioni possa diventare uno strumento concreto di sviluppo, capace di favorire investimenti, scambi culturali e relazioni imprenditoriali tra la Sicilia e una delle realtà più avanzate e innovative del Baltico”.

La visita istituzionale ha rappresentato anche un momento operativo di confronto e programmazione tra le parti, durante il quale sono state poste le basi per future collaborazioni culturali ed economiche tra Palermo e la Contea di Kaunas. Tra le ipotesi condivise, la promozione di una mostra dedicata ad artisti siciliani e lituani come occasione di scambio e valorizzazione culturale, oltre all’organizzazione di una missione commerciale con un forum business to business finalizzato a favorire incontri tra imprese, investimenti e nuove opportunità di partnership tra operatori economici siciliani e lituani.

– foto Consolato onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana –

(ITALPRESS).