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Trapani penalizzazione confermata: la Corte Federale d’Appello respinge il reclamo, restano i -5 punti

di Federico Conti - 30 Mar 2026





La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo presentato dal Trapani contro la penalizzazione di cinque punti in classifica. Per il club siciliano, che milita nel Girone C di Serie C, la sanzione rimane in vigore e pesa sulla stagione sportiva in corso.

La decisione della Corte

La sanzione era già stata inflitta lo scorso 9 marzo dal Tribunale Federale Nazionale, insieme a un’ammenda da 1.500 euro, per violazioni di natura amministrativa. Il club era finito sotto i riflettori della giustizia sportiva dopo la segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, che aveva portato al deferimento del 3 gennaio.

La Corte ha respinto anche il reclamo presentato dalla Procura Federale, che contestava l’adeguatezza delle sanzioni comminate dal TFN nei confronti del club e dei suoi dirigenti.

Inammissibile il ricorso

Il collegio giudicante ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso con cui il Trapani chiedeva la revoca di un’ulteriore penalizzazione: gli otto punti di classifica inflitti a maggio 2025 sempre dal TFN per analoghe violazioni amministrative, e già confermati in appello nel giugno scorso, restano dunque definitivi.

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