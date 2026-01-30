Tragedia sulla Palermo-Agrigento, tre morti in uno scontro frontale tra un’automedica e un furgone

Cronaca

di Vincenzo Migliore - 30 Gen 2026

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla statale 121 “Catanese”, nel Palermitano. Lo scontro frontale ha coinvolto un’automedica e un furgone al km 241,380, nei pressi della contrada Coda di Volpe, nel territorio di Bolognetta.

A perdere la vita sono stati i tre occupanti dell’automedica: due operatori dell’associazione Madonie Soccorso, di 48 e 66 anni, e una paziente di 95 anni. La donna, dializzata, doveva essere accompagnata per le cure; i due operatori erano impegnati proprio nel trasporto di pazienti fragili verso gli ospedali. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’emergenza. La strada, come informa l’Anas, è stata riaperta intorno alle 13.

SEUS “GRAVE LUTTO PER FAMIGLIA SOCCORSO SICILIANO”

“La tragica scomparsa dei due operatori sanitari delle ‘Madonie Soccorso’ è un grave lutto per la grande “famiglia” del soccorso siciliano, in tutte le sue componenti sempre in prima linea con grande spirito di sacrificio e notevole professionalità. Da parte mia personale e dell’intera Seus 118 un commosso cordoglio per la loro morte e per quella dell’anziana paziente”. Lo afferma Riccardo Castro, presidente della Seus, commentando la notizia dell’incidente mortale sulla Palermo-Agrigento che ha coinvolto un’automedica.