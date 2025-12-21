Attualità

Tesseramento Forza Italia Agrigento: oltre 10 mila iscritti, la provincia guida la crescita in Sicilia

di Edoardo Gentile - 21 Dic 2025





Il tesseramento Forza Italia ad Agrigento segna numeri record e proietta la provincia tra le realtà politiche più solide non solo dell’Isola, ma anche a livello nazionale. Con oltre 10 mila adesioni stimate per il 2025, il territorio agrigentino diventa il vero motore della crescita siciliana del partito, contribuendo in maniera determinante al dato complessivo regionale che sfiora quota 50 mila iscritti, a fronte dei 13.500 registrati appena un anno fa.

Numeri triplicati in dodici mesi

Già nel 2024 Agrigento si era distinta come prima provincia della Sicilia per numero di tesserati, con circa 3.500 iscritti. A distanza di dodici mesi, il dato risulta più che triplicato, a conferma di una mobilitazione capillare che ha coinvolto amministratori locali, dirigenti di partito, circoli territoriali e militanti storici.

Un’accelerazione favorita anche da una novità politica di rilievo: per la prima volta, infatti, saranno gli iscritti a eleggere il segretario regionale di Forza Italia, elemento che ha rafforzato il senso di partecipazione e il peso del tesseramento come strumento di rappresentanza interna.

Un segnale politico in vista del congresso regionale

L’impennata delle adesioni non è solo un dato numerico, ma assume un valore politico rilevante in vista del congresso regionale atteso in primavera, con ogni probabilità nel mese di aprile. In quell’appuntamento si definiranno assetti, leadership e linea strategica del partito in Sicilia, e Agrigento si candida a giocare un ruolo di primo piano nel confronto interno.

La provincia, forte dei suoi numeri, si presenta così come uno degli snodi decisivi nella ridefinizione degli equilibri regionali, incidendo in modo significativo sulle dinamiche congressuali.

Attesa per i dati definitivi e regole sul diritto di voto

Come nel resto dell’Isola, anche ad Agrigento si attende ora il dato ufficiale. Le iscrizioni online erano consentite fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno utile e la documentazione sarà sottoposta al vaglio della segreteria nazionale, che renderà noti i numeri definitivi nel mese di febbraio.

Resta inoltre un elemento destinato a pesare sugli equilibri congressuali: non tutti i nuovi iscritti avranno diritto di voto. Il Consiglio nazionale del partito ha stabilito che potranno partecipare all’elezione del segretario regionale solo coloro che possono vantare almeno due anni di tesseramento negli ultimi cinque. Un criterio che, anche nel caso agrigentino, contribuirà a delineare una competizione politica che entra ora nella sua fase più delicata.