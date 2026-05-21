Mondello, il CGA accoglie il ricorso della società Italo-Belga. Schifani: “Le sentenze si rispettano”

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di Italpress - 21 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto il ricorso della società Italo-Belga, sospendendo il provvedimento dell’Assessorato regionale al Territorio che aveva dichiarato decaduta la concessione della spiaggia di Mondello, a Palermo.

La gestione della spiaggia dei palermitani torna quindi alla Italo-Belga che la gestirà fino al 30 settembre. “Ci rimettiamo alla decisione del Cga sulla questione Mondello, anche se personalmente non la condivido, noi avevamo seguito un iter rigoroso e predisposto un’alternativa valida per la gestione della spiaggia più bella del capoluogo siciliano, dimostrando ai tanti siciliani – e non solo – che, quando ci sono zone grigie l’istituzione che rappresento sa intervenire con risolutezza”. Lo dichiara l‘assessore al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, dopo la pronuncia del Cga che ha sospeso la revoca disposta dalla Regione nei confronti dell’Italo-Belga.

“La nostra azione era stata avviata per liberare Mondello dalle irregolarità e dalle ombre mafiose evidenziate dalla Prefettura. Attendiamo settembre per il giudizio di merito. In ogni caso la Regione e il Comune stanno lavorando, con il Pudm e le scadenze dettate dalla direttiva Bolkestein, a una nuova visione di Mondello, capace di coniugare spiagge libere e investimenti da parte di imprenditori pronti a scommettere, con entusiasmo ed energie rinnovate, sulla costa di Palermo”.

SCHIFANI “LE SENTENZE SI RISPETTANO”

“Le sentenze si rispettano, indipendentemente dal fatto che possano essere condivise o meno. È un principio che ho sempre sostenuto, già in occasione della decisione di primo grado, e che confermo anche oggi”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando il provvedimento del Cga sulla concessione della spiaggia di Mondello a Palermo.

LA DECISIONE DEL CGA

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sospeso fino al 30 settembre 2026 il provvedimento di decadenza delle concessioni demaniali della Mondello Immobiliare Italo Belga, accogliendo gli appelli cautelari contro l’ordinanza del Tar Palermo. Secondo i giudici amministrativi, l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente non avrebbe garantito una corretta programmazione della gestione dell’arenile in vista della stagione balneare, né predisposto strumenti adeguati per assicurare la continuità del servizio e il subentro immediato di nuovi concessionari.

Nell’ordinanza il Cga sottolinea che la Regione aveva scelto di proseguire con il modello delle concessioni balneari, avviando anche nuove procedure di affidamento, ma senza completarle in tempo utile. Da qui il rischio di un pregiudizio per l’interesse pubblico legato alla gestione ordinata della spiaggia di Mondello e alla continuità dei servizi per l’utenza. I giudici evidenziano inoltre che la società non è destinataria di interdittiva antimafia, ma di una misura di prevenzione collaborativa emessa dalla Prefettura di Palermo, che consente la prosecuzione dell’attività sotto vigilanza.

Il Cga ha quindi riformato l’ordinanza cautelare di primo grado, confermando la sospensione della decadenza già disposta con precedenti decreti monocratici e fissando il limite temporale al 30 settembre, salvo eventuali modifiche nel caso in cui la Regione completi prima le procedure di affidamento a nuovi operatori.

ITALO BELGA “ACCOGLIAMO LA DECISIONE NELLA PIENA CONSAPEVOLEZZA DEL MOMENTO”

Mondello, il CGA conferma la piena legittimazione di Italo Belga e la continuità dei servizi balneari a tutela dell’interesse collettivo e della stagione estiva. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto gli appelli cautelari proposti dalla Società e sospeso il provvedimento di decadenza della concessione relativa alla spiaggia di Mondello. La decisione conferma la piena legittimazione della Mondello Immobiliare Italo Belga S.A. e la necessità di garantire la continuità dei servizi balneari, la gestione ordinata dell’arenile e la tutela dell’interesse collettivo durante la stagione estiva. “Accogliamo la decisione del CGA – dichiara la società – nella piena consapevolezza della delicatezza del momento e della responsabilità che comporta assicurare continuità a un luogo simbolo di Palermo e della Sicilia”. La società sottolinea di aver scelto, anche nelle settimane più complesse, una linea di rispetto istituzionale, evitando di alimentare polemiche o contrapposizioni mediatiche, malgrado le continue provocazioni. “La società prende atto che, mentre altrove si è preferito alimentare un clima di conflitto, ha scelto di difendere le proprie ragioni nelle sedi competenti, con rispetto per le istituzioni e per la città. La decisione odierna conferma che su vicende così delicate servono prudenza, equilibrio e rispetto delle garanzie, non giudizi sommari e vittimismi opportunistici”.

Ma soprattutto il CGA ha definitivamente sgombrato il campo da qualunque speculazione o travisamento dei fatti in merito ai profili di legalità. L’ordinanza dà atto esplicitamente che la Mondello Immobiliare Italo Belga non ha subito alcuna misura interdittiva antimafia. Al contrario, la Società è destinataria di un provvedimento, emesso dal Prefetto di Palermo, che serve a supportare e monitorare l’attività d’impresa confermandone la totale estraneità della governance della Società a contesti di criminalità organizzata. Malgrado ciò, assistiamo ancora ad incaute dichiarazioni, affermazioni gravemente lesive e attacchi personali. Respingeremo questo atteggiamento improprio e sovversivo esercitando il legittimo diritto di difenderci come la Legge ci consente. Per la Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., la priorità resta ora quella di proseguire le attività necessarie alla migliore fruizione della spiaggia, in un quadro di piena collaborazione con le istituzioni competenti e nel rispetto delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Continueremo a lavorare con serietà ed equilibrio, tutelando i nostri diritti e rivolgendo la nostra attenzione a Mondello, agli operatori e ai lavoratori coinvolti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).