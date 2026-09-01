Sicilia nella morsa degli incendi, ancora allerta rossa in tre province. Taormina assediata dalle fiamme, De Luca “Probabile natura dolosa” / Video

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di Italpress - 01 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo un weekend drammatico sul fronte incendi in Sicilia la situazione ieri è apparsa in lieve miglioramento: pochi episodi significativi e un’allerta che, per la giornata di oggi, appare più contenuta. Nel documento diramato dalla Protezione civile regionale solo in tre province (Agrigento, Caltanissetta ed Enna) persiste il livello massimo di attenzione (allerta rossa), mentre nelle altre sei vige il livello intermedio (allerta arancione). Ieri in provincia di Palermo le fiamme si sono concentrate in particolare su tre zone, ovvero Santa Caterina, Misilmeri e Bompietro, mentre è stato domato dopo quasi 36 ore l’incendio che sabato sera aveva sconvolto Ciminna. In tutto il weekend i roghi in Sicilia sono stati 198, con venti interventi aerei tra Canadair ed elicotteri.

A TAORMINA EVACUAZIONI NELLE ZONE A RISCHIO, FIAMME VERSO CASTELMOLA

Ore di apprensione a Taormina per un vasto incendio divampato in contrada Sant’Antonio, nella zona sottostante la casa di riposo per anziani. Le fiamme si sono rapidamente propagate raggiungendo anche contrada Zappulla e contrada Tirone e avanzando verso l’area boschiva al confine con il territorio di Castelmola. La presenza del fronte del rogo nelle vicinanze di abitazioni e strutture ha reso necessaria l’evacuazione delle zone maggiormente esposte. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco e le altre squadre di emergenza, mentre è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero per contrastare dall’alto le fiamme nelle aree più difficili da raggiungere. A seguire le operazioni c’è anche il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, presente sul posto e impegnato nel coordinamento delle attività legate all’emergenza. Il primo cittadino ha fornito aggiornamenti sulla situazione anche attraverso i social. Resta alta l’attenzione sull’avanzata del fuoco verso Castelmola. L’obiettivo delle squadre impegnate sul campo è contenere il fronte e impedire che possa raggiungere altre abitazioni o estendersi ulteriormente alle aree boschive. Le operazioni di spegnimento sono in corso e la situazione resta in evoluzione.

“Veramente tragica” la situazione a Zappulla, secondo il sindaco Cateno De Luca. In contrada Tirone un’abitazione è stata circondata dalle fiamme e una donna si sarebbe inizialmente rifiutata di lasciare la casa. “Siamo intervenuti con la polizia municipale e la stiamo proprio prendendo di forza”, riferisce il sindaco. Sul posto è operativo un elicottero dei vigili del fuoco, mentre si attende l’arrivo di un Canadair per contrastare il fronte del rogo. Preoccupa anche la direzione delle fiamme verso il boschetto al confine con il territorio di Castelmola. De Luca parla di una possibile origine dolosa dell’incendio: “Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa“. L’ipotesi dovrà essere verificata dagli accertamenti delle autorità competenti.

IL SINDACO DI TAORMINA METTE IN SALVO UNA DONNA – IL VIDEO

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).