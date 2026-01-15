Sequestrati 105 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando all’aeroporto di Catania Fontanarossa

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 15 Gen 2026

CATANIA (ITALPRESS) – L’intensificazione delle attività di monitoraggio e controllo presso le sale arrivi e partenze dell’aeroporto internazionale di Catania/Fontanarossa, svolte congiuntamente militari della Compagnia della Guardia di finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha consentito di intercettare e sequestrare oltre 105 kg di TLE (tabacchi lavorati esteri) di contrabbando confezionati in oltre 520 “stecche”.

Gli interventi hanno riguardato 3 passeggere, di cui 2 cittadine ivoriane e 1 camerunense, in arrivo dallo scalo di Roma – Fiumicino, tutte con partenza rispettivamente dal Camerun e Costa D’Avorio e transito dall’Etiopia, che sono state sottoposte a controllo da parte dei finanzieri e dei funzionari doganali, insospettiti dal loro atteggiamento irrequieto mentre attendevano il ritiro delle valigie ai nastri di consegna. Le ispezioni dei bagagli hanno consentito di rinvenire al loro all’interno e sottoporre a sequestro centinaia di pacchetti di sigarette prive del contrassegno di Stato e destinate a un circuito di distribuzione parallelo e illegale, che avrebbe fruttato proventi stimati di oltre 30.000 euro. Le responsabili sono state deferite all’Autorità giudiziaria per il reato di contrabbando.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

