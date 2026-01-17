Schifani incontra Tajani: definiti gli accordi per il sostegno alle imprese siciliane / Video

Italpress Notizie Sicilia

17 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato stamattina a Palazzo d’Orléans il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Nel corso della visita istituzionale è stato affrontato il tema dell’attualità politica internazionale e, in particolare, quello dei dazi doganali e dei possibili riflessi sul sistema produttivo e sull’export siciliano.

Tajani e Schifani hanno definito i termini dell’accordo che a breve il ministero – attraverso la rete degli istituti del Sistema Italia all’estero – firmerà con la Regione per rafforzare l’internazionalizzazione delle imprese siciliane. L’intesa prevede un coordinamento per sostenere export, investimenti e promozione del patrimonio culturale e creativo dell’Isola, offrendo alle aziende strumenti concreti per competere sui mercati internazionali.

Schifani ha ricordato gli interventi voluti dal governo della Regione in favore delle imprese e la norma, poi stralciata dalla finanziaria regionale, che destinava 10 milioni di euro per sostenere i costi di esportazione delle aziende. Il presidente della Regione ha confermato a Tajani la volontà di presentare nuovamente l’emendamento.

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-

