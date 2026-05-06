Attualità

Italo-Belga, l’assessore Savarino sarà ascoltata dalla commissione parlamentare antimafia

di Federico Conti - 06 Mag 2026





L’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino sarà ascoltata domani, alle 8.30, dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie nella sede romana di Palazzo San Macuto. L’audizione rientra nei lavori dell’VIII Comitato, Infiltrazioni mafiose e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici, e riguarda il caso della società Italo Belga e la gestione della spiaggia palermitana di Mondello.

La convocazione fa riferimento a sospette infiltrazioni mafiose in alcuni servizi svolti nel litorale, già al centro della relazione della Commissione regionale antimafia.

Il 24 aprile il CGA aveva ribaltato la sentenza del TAR Sicilia, sospendendo in via cautelare il decreto regionale che aveva estromesso l’Italo Belga dalla gestione della spiaggia, motivando la sospensione con il rischio di disordini pubblici in vista della stagione estiva. L’Avvocatura dello Stato ha tentato di far annullare il provvedimento, senza successo. Il 14 maggio il CGA affronterà in sede collegiale l’istanza di sospensione nel merito. Fino ad allora, anche i bandi regionali per l’assegnazione dei nuovi lotti restano sospesi.