Salvini “Dopo lo Schifani bis un candidato governatore della Lega in Sicilia. Ponte sullo Stretto? Prima pietra entro fine legislatura”

di Italpress - 19 Feb 2026

MESSINA (ITALPRESS) – “La Lega parteciperà all’evento del 28 marzo a Messina promosso da tante associazioni e dalla società civile per dire Sì al Ponte. Ed io ci sarò. Non ci fermiamo su questa opera e spero che entro la legislatura si parta con i lavori per il Ponte sullo Stretto. In Sicilia come in Calabria stiamo già lavorando alle Amministrative e sono certo che le liste del nostro partito per i comuni di Messina e Reggio Calabria saranno fortissime. Contiamo su una classe dirigente in queste due regioni che sta dando dimostrazione di grande capacità politica e amministrativa. Voglio dare una notizia: oggi il presidente della Sicilia Schifani ha dato il via libera ad una scelta che da Ministro ho fatto sull’Autorira portuale della Siclia occidentale, nella persona di Annalisa Tardino. Come governo nazionale abbiamo già stanziato quello che è solo il primo miliardo per l’emergenza maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. Siamo in crescita ed avremo tanto tempo per immaginare che dopo lo Schifani bis alla Regione, arrivi perché no anche un governatore della Lega in Sicilia”. Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo in collegamento al Direttivo regionale della Lega Sicilia a Messina.

“Metto tutto me stesso perché prima della fine della legislatura sia il segretario della Lega a posare la prima pietra del Ponte sullo Stretto di Messina”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo in collegamento durante il direttivo regionale del partito a Messina.

Salvini ha ricordato che “ieri in Consiglio dei ministri abbiamo messo il primo miliardo, non l’ultimo, il primo miliardo“ per sostenere popolazione, imprese e aziende agricole colpite dal maltempo in Sicilia. Nel suo intervento il leader leghista ha rilanciato l’obiettivo dell’opera come “diritto alla continuità territoriale e alla mobilità” per milioni di siciliani e ha annunciato l’intenzione di presentare “una lista Lega fortissima” alle prossime amministrative di Messina e Reggio Calabria. Salvini ha quindi rivendicato il ruolo della Lega nel governo regionale e fissato i prossimi traguardi politici: “Stravincere le regionali” e “superare ampiamente la doppia cifra” alle politiche in Sicilia e in Italia.

