Schifani riceve la maglia dell’Athletic club Palermo

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di Italpress - 14 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ricevuto a Palazzo d’Orleans il vicepresidente dell’Athletic club Palermo, Antonio Cottone, e il direttore generale del club nerorosa Giorgio Perinetti. Nel corso dell’incontro i rappresentanti della società di calcio, che milita attualmente in serie D, hanno consegnato a Schifani il gagliardetto e la maglia con la quale l’Athletic Palermo ha partecipato qualche mese fa alla Viareggio Cup, a dieci anni di distanza dall’ultima apparizione di una squadra siciliana nella competizione giovanile internazionale. Sulla maglia, con i colori giallorossi, sono inserite le immagini di Castello Utveggio e di Santa Rosalia, due simboli iconici e fortemente rappresentativi della città di Palermo. Il governatore siciliano ha espresso il proprio apprezzamento per l’ottimo percorso in campionato della squadra che si trova al quarto posto in classifica e ha rivolto i suoi auguri in vista del finale di stagione.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).