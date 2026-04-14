Frana Niscemi, assegnati 25 appartamenti in social housing

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di Italpress - 14 Apr 2026

ROMA (ITALPRESS) – Venticinque appartamenti per nuclei familiari a basso reddito, a canone bloccato, destinati alle famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in seguito alla frana, sono stati assegnati oggi con un bando di social housing del Comune di Niscemi. Lo rende noto la Protezione civile, sottolineando in una nota che grazie alla stretta collaborazione tra Comune e Struttura Commissariale è stato possibile, anche in raccordo con la Regione Siciliana, accelerare tempi e procedure di revisione di un vecchio bando stabilendo nuovi requisiti, così da permettere a 71 persone di ottenere una sistemazione stabile all’interno di appartamenti nuovi, con un contratto di affitto calmierato. Inoltre, grazie al contributo dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, gli appartamenti saranno consegnati completamente arredati e pronti per essere abitati fin da subito.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).