Ritrovato il turista disperso sull’Etna

30 Dic 2025

MILO (CATANIA) (ITALPRESS) – E’ stato ritrovato l’uomo disperso sul versante nord dell’Etna. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco l’uomo è stato ritrovato impaurito e infreddolito ma in buone condizioni. Il soccorso è stato effettuato dai volontari del soccorso alpino di Nicolosi, coaudiuvati dai Vigili del Fuoco e dai militari della Guardia di Finanza.

L’intervento è stato svolto in collaborazione con gli operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e con i volontari del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). L’allarme è stato lanciato dal fratello del disperso; successivamente il turista è riuscito a trasmettere la propria posizione, consentendo l’attivazione delle operazioni di ricerca e soccorso. Le condizioni operative sono risultate particolarmente impegnative a causa del buio, delle basse temperature e della presenza di neve e ghiaccio sull’area interessata.

