Rinnovato CdA della Seus 118 Sicilia, Castro confermato presidente

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di Italpress - 15 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – L’Assemblea dei soci della SEUS 118 ha confermato Riccardo Castro alla presidenza. Di nuova nomina, invece, gli altri 2 componenti del CdA: Francesca Draià e Giuseppe Gennuso.

“Accolgo questa conferma innanzitutto come una responsabilità – dichiara Castro – nei confronti della Società, del sistema 118 e delle migliaia di professionisti che ne garantiscono il funzionamento, spesso in condizioni complesse e sotto una pressione che solo chi vive quotidianamente l’emergenza può comprendere fino in fondo. Ringrazio il presidente della Regione, Renato Schifani, per aver scelto di dare continuità a questo percorso e l’Assemblea dei soci per la fiducia che ha inteso rinnovarmi. La riconferma alla presidenza non rappresenta per me un punto di arrivo. E’ l’inizio di una nuova fase, da affrontare con la stessa responsabilità con cui ho accolto questo incarico”.

“Il patrimonio sul quale la SEUS può costruire il proprio futuro è rappresentato innanzitutto dalle competenze, dall’esperienza e dalla professionalità delle persone che ogni giorno ne garantiscono il funzionamento. E’ da questo patrimonio che dobbiamo costruire il futuro. Questa è la responsabilità che intendo portare avanti insieme all’assessore regionale della Salute, Marcello Caruso, alla Pianificazione Strategica guidata dalla dottoressa Tatiana Agelao e a tutte le istituzioni coinvolte”.

– Foto ufficio stampa Seus 118 Sicilia –

(ITALPRESS).