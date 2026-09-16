Maxi blitz allo Zen di Palermo, 59 denunce e sequestro di armi e droga / Video

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di Italpress - 16 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Setacciato da cima a fondo il quartiere San Filippo Neri a Palermo. I Carabinieri del Comando Provinciale, supportati da reparti speciali, cinofili, elicotteristi e tecnici dell’Enel, hanno svolto un’operazione ad ampio raggio tra via Agesia di Siracusa e via Fausto Coppi per contrastare illegalità diffusa, allacci abusivi e occupazioni dei padiglioni popolari. Il bilancio totale conta 59 persone denunciate a piede libero: 41 per furto di energia elettrica: scovati dai tecnici Enel pericolosi allacci abusivi alla rete pubblica. 17 per invasione di edifici: occupavano abusivamente gli alloggi popolari.1 per porto abusivo di armi: si tratta di una 51enne incensurata trovata in possesso di un pugnale vietato con lama di 16 centimetri e la scritta “AK-47 CCCP” incisa sopra. Nelle parti comuni dei palazzi i militari hanno scoperto un vero e proprio arsenale nascosto nel vano dei contatori: 23 cartucce a pallini per fucile, 21 calibro 7.62, tre caricatori per fucile mitragliatore AK-47 (di cui due carichi), oltre a decine di proiettili calibro 9 e 7.65. Le armi sono state sequestrate a carico di ignoti e sono in corso gli accertamenti per risalire a chi le gestisse.

Il fiuto delle unità cinofile ha permesso di scovare e sequestrare 19 dosi di cocaina e oltre 80 tra panetti e dosi di hashish, nascosti tra cunicoli, sotto le auto e nelle aree condominiali. Sul fronte della sicurezza alimentare, i Carabinieri del N.A.S. hanno sanzionato alcune attività della zona: Distrutti 5 kg di frattaglie prive di tracciabilità e staccate multe per 2.000 euro a causa di violazioni delle norme igienico-sanitarie HACCP. Multato per 1.000 euro e denunciato per invasione di edifici il titolare di un mini-market abusivo che usava illecitamente un locale come deposito merci. Nel corso delle operazioni sono state identificate 359 persone e controllati 92 veicoli. I controlli su strada hanno portato a 32 multe al Codice della Strada per un totale di oltre 30.000 euro e al sequestro di 15 mezzi. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura come consumatori di droga. L’Arma ha confermato che le verifiche nel quartiere proseguiranno anche nelle prossime settimane.

– foto ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).