Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” Del Monaco in visita alle stazioni di Ciminna e Ficarazzi nel Palermitano

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di Italpress - 16 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, accompagnato dal Maggiore Pietro Calabrò, Comandante della Compagnia di Bagheria, ha fatto visita alle Stazioni Carabinieri di Ciminna comandata dal Luogotenente Nicola Lo Iacono, e Ficarazzi, comandata dal Maresciallo Maggiore Carmelo Sardi.

Nel corso dell’incontro sono state considerate e comparate le peculiarità operative dei due territori, tanto diversi sia per ubicazione geografica che per caratteristiche territoriale e socio-economico e ribadita l’importanza dei presidi di legalità dell’Arma tanto nelle zone più prossime ai grandi centri che in quelle più periferiche. Un’attività che non si esaurisce nella prevenzione e repressione dei reati, ma che si traduce ogni giorno in ascolto, presenza, assistenza e prossimità, valori che fanno della Stazione Carabinieri il più immediato punto di contatto tra lo Stato e il cittadino.

La visita del Comandante della Legione – si legge nella nota – ha assunto un significato che va ben oltre il tradizionale rapporto gerarchico. Essa ha rappresentato la testimonianza concreta di un’Istituzione che riconosce nel proprio personale il patrimonio più prezioso e che considera la vicinanza ai reparti territoriali elemento imprescindibile per consolidare quello spirito di coesione che costituisce la vera forza dell’Arma. Un messaggio di attenzione e di fiducia rivolto ai Carabinieri che, spesso lontano dai riflettori, garantiscono ogni giorno la presenza dello Stato nei territori chiamati a vigilare, interpretando con equilibrio, professionalità e profondo senso del dovere una missione al servizio della collettività.

La visita si è conclusa con un sentito ringraziamento rivolto a tutto il personale delle Stazioni di Ciminna e di Ficarazzi, cui il Comandante della Legione ha espresso parole di sincero apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente con dedizione, equilibrio e alto senso delle Istituzioni.

– foto ufficio stampa Comando Provinciale Carabinieri Palermo –

(ITALPRESS).