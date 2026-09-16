Il Prefetto e il Questore di Palermo incontrano i poliziotti aggrediti nel quartiere Falsomiele

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di Italpress - 16 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Incontro questa mattina alla caserma “Pietro Lungaro” tra il Prefetto di Palermo, Massimo Mariani, il Questore Vito Calvino e gli agenti della Polizia di Stato rimasti feriti la sera di domenica scorsa nel quartiere Falsomiele. Una pattuglia ha inseguito due giovani in moto in fuga dopo essersi sottratti a un controllo. I due si erano rifugiati nei pressi di un casolare in Largo dei Pinguini, dove una folla di circa cento residenti è scesa in strada per proteggerli, scagliandosi contro i poliziotti con un fitto lancio di sassi e oggetti. L’aggressione ha causato il ferimento di otto agenti (con prognosi tra i 5 e i 7 giorni) e il danneggiamento di due volanti. Per riportare l’ordine è servito l’intervento di diverse pattuglie giunte da altri quartieri, di una squadra del Reparto Mobile e del supporto dei Carabinieri. Nonostante le fasi concitate, le forze dell’ordine sono riuscite a portare a termine l’operazione: un uomo è stato arrestato, mentre sono stati sequestrati droga, contanti e un’arma giocattolo.

Durante l’incontro, il Questore Calvino ha voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni al personale sul campo: “Dietro ogni agente c’è una rete che lo sostiene e non lo lascerà solo. Da questa brutta vicenda bisogna trarre l’aspetto positivo, misurandolo con la consapevolezza e la maturità mostrate nella gestione di eventi così complessi”. Anche il Prefetto Mariani ha condannato con fermezza la violenza del gruppo di facinorosi, rivolgendo un plauso agli agenti per la professionalità dimostrata: “In un clima di aperta ostilità, il personale della Polizia di Stato – coadiuvato da militari dell’Arma dei Carabinieri intervenuti – ha saputo operare con grande equilibrio, evitando che la situazione degenerasse con conseguenze drammatiche”.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).