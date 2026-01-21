Premio “Renzo Barbera”, riconoscimenti a Perinetti, Cascio, Lombardo e Randisi

Italpress Notizie Sicilia

21 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Le eccellenze dello sport protagoniste del Premio Renzo Barbera, la manifestazione promossa e organizzata dall’USSI Palermo-Trapani che torna a celebrare personalità capaci di distinguersi nel panorama sportivo, nel ricordo del “Presidentissimo” Renzo Barbera, figura centrale nella storia del Palermo Calcio e dello sport italiano. I riconoscimenti sono stati assegnati a Giorgio Perinetti, direttore dell’Athletic Club Palermo, “artefice di successi storici con il Palermo e oggi protagonista di un nuovo percorso sportivo. La sua carriera rappresenta un legame autentico con la città e una professionalità che non conosce categorie”. Premio a Roberta Cascio, “straordinaria interprete del movimento paralimpico, capace di coniugare successi mondiali e un impegno dirigenziale costante. Un esempio concreto di inclusione e cittadinanza attiva che, da oltre trent’anni, arricchisce lo sport siciliano”. Riconoscimento anche all’arbitro Salvatore Lombardo per “un percorso professionale che ha saputo unire il rigore delle direzioni di gara in Serie A ad un alto senso delle istituzioni, espresso alla guida dell’AIA, del Notariato e nel ruolo di sindaco di Marsala”.

Tra i premiati il presidente del CUS Palermo, Giovanni Randisi, “punto di riferimento per lo sport palermitano e siciliano dal 1947. Dai titoli nazionali alle sei partecipazioni olimpiche, fino alla realizzazione della cittadella sportiva di via Altofonte, il CUS Palermo è oggi un patrimonio strutturale per intere generazioni di atleti e per il movimento sportivo regionale”.

“Sono orgogliosa e felice – ha dichiarato la presidente dell’USSI Palermo-Trapani Nadia La Malfa – di aver ripristinato il Premio Renzo Barbera, insieme al Consiglio provinciale Ussi Palermo/Trapani, alla segretaria Cettina Pellitteri e grazie al contributo dell’USSI Regionale che ringrazio. Questo riconoscimento celebra le eccellenze del nostro territorio e valorizza i principi dello sport. È stata anche un’occasione preziosa per ricordare, attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto, una figura straordinaria come Renzo Barbera, capace di lasciare un segno profondo non solo nel calcio, ma anche nella vita imprenditoriale e sociale della città”.

A chiudere l’evento il ricordo di Lorenzo Barbera, nipote del Presidentissimo: “Mio nonno era un uomo straordinario. Mi ha trasmesso valori importanti e, naturalmente, la passione per i colori rosanero. Ricordo le partite vissute insieme sul divano, ma soprattutto la sua umanità. Tra i suoi meriti più grandi c’è quello di aver costruito una squadra e una società che erano, prima di tutto, una famiglia”.

