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Parto e laurea in 48 ore: la storia di Diana al Policlinico di Messina

di Federico Conti - 11 Giu 2026





Al Policlinico di Messina, una giovane studentessa di 26 anni ha vissuto due dei momenti più importanti della propria vita a brevissima distanza l’uno dall’altro. A meno di due giorni dal parto, la neo-mamma ha discusso la tesi di laurea da remoto direttamente dalla sua stanza d’ospedale, diventando ufficialmente dottoressa in Scienze giuridiche.

Il piccolo Maurizio, ha deciso di fare una sorpresa alla sua famiglia anticipando i tempi rispetto alla data prevista, inizialmente stimata intorno al 20 giugno. La madre aveva pianificato il calendario convinta di poter completare il percorso accademico prima della nascita, ma il destino ha voluto concentrare queste forti emozioni in un unico, memorabile fine settimana.

La discussione della tesi dalla camera d’ospedale

Il lieto evento anticipato avrebbe potuto far slittare la sessione d’esame, ma la determinazione della giovane e il rapido recupero fisico dopo il parto naturale hanno permesso di attivare una procedura straordinaria. Grazie alla disponibilità del personale sanitario, la candidata ha potuto sostenere la prova finale telematicamente senza dover rinviare il traguardo.

L’ateneo e la struttura ospedaliera hanno collaborato per garantire alla studentessa il supporto necessario in un momento così delicato e complesso. “Mi sento ancora un po’ frastornata per le tante emozioni vissute, ringrazio l’ospedale per la sensibilità dimostrata e per avermi agevolato, anche sul piano logistico, per completare il mio percorso”.

Il plauso della direzione del Policlinico di Messina

La vicenda ha suscitato grande commozione e ammirazione all’interno dei reparti del nosocomio siciliano, trasformando una normale giornata di dimissioni in una celebrazione collettiva. I medici e gli infermieri hanno assistito non solo alla nascita del bambino, ma anche alla proclamazione della sua mamma.

I vertici della struttura hanno voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza e il proprio orgoglio per il successo della ragazza. “Auguriamo alla mamma e al piccolo Maurizio un futuro felice e pieno di soddisfazioni. È una gioia sapere che il nostro ospedale è stato scenario di un momento doppiamente felice che, di certo, resterà impresso nella memoria di questa famiglia”.