17enne ferito al gluteo da un colpo di fucile a Palermo, indaga la Squadra mobile

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di Italpress - 28 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – L’inseguimento e poi lo sparo: la scorsa notte a Palermo un ragazzo di 17 anni è stato ferito da un colpo di fucile. L’episodio è avvenuto la scorsa notte in un baglio in via Belmonte Chiavelli: il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico, ma non sarebbe in pericolo di vita; i pallini lo avrebbero raggiunto all’altezza del gluteo e sarebbero già stati estratti dai medici.

Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile, con l’obiettivo di risalire all’identità dell’aggressore e ai motivi del tentato omicidio: tra le ipotesi al vaglio quella della rivalità in amore, che avrebbe portato uno dei ragazzi a scagliarsi contro l’altro.

I due, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero dati appuntamento alla presenza anche di altre persone, forse per un chiarimento: la situazione sarebbe però degenerata portando l’aggressore prima a inseguire e poi a sparare al 17enne, il quale è stato tempestivamente soccorso dai sanitari.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).