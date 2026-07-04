Papa Leone XIV a Lampedusa prega sulla tomba dei migranti: “Vittime di decisioni mancate, l’Europa è chiamata a una grande responsabilità” / Video

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 04 Lug 2026

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – L’Europa è in grado di “affrontare la crisi in modo organico”, inserendo il primo soccorso in “un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere e integrare i migranti“. È l’appello che Papa Leone XIV lancia da Lampedusa nel giorno della sua storica visita nell’isola delle Pelagie, a 13 anni di distanza da Bergoglio, accolto dal caldo abbraccio di 10mila fedeli.

A pochi minuti dalle 9, il Papa è atterrato in aeroporto: ad attenderlo, l’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il presidente della Regione Renato Schifani, dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, dal sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino.

IL VIDEO DELL’ARRIVO DEL PONTEFICE

E poi via, verso i luoghi simbolo dell’isola e del dramma delle migrazioni. Primo atto della visita pastorale è stata la sosta al cimitero, dove sono sepolti anche migranti morti in mare nei viaggi della speranza. Il Santo Padre ha deposto una corona di fiori e si è intrattenuto qualche minuto in raccoglimento di preghiera. Nel cimitero c’è la tomba del piccolo Youssef Ali Kanneh, l’unica tomba con una fotografia.

Successivamente Papa Leone XIV si è recato alla Porta d’Europa, monumento che si trova all’estremo promontorio sud-orientale di Lampedusa in località Cavallo Bianco. L’opera è rivolta verso la Libia per onorare la memoria dei migranti dispersi in mare: poi, si è intrattenuto con una famiglia di migranti e insieme si sono recati davanti al monumento. Il Santo Padre si è appoggiato alla porta guardano il mare davanti a lui per poi attraversarla.

E’ poi sceso lungo la scogliera rivolgendosi verso l’altra sponda del Mediterraneo salendo fino ai frangiflutti perdendo la papalina volata via dopo una folata di vento. In seguito il Pontefice è arrivato al molo Favaloro, l’approdo per i barconi dei migranti, dove si è svolta una breve cerimonia per l’intitolazione del luogo a Papa Francesco che qui si era recato 13 anni fa.

IL VIDEO

Il Santo Padre non si è sottratto alle persone e, dopo aver incontrato una ventina di migranti, si è fermato alcuni istanti per stringere le mani ai fedeli che lo attendevano dietro le transenne. Il momento clou è stata celebrazione della Santa Messa alle 10.30. Tra i fedeli, è presente anche Claudio Baglioni, che da molti anni ormai è legato all’isola e che prima di andare via ha salutato il Pontefice nel Palazzo comunale.

Il tema dell’accoglienza è stato al centro della visita e della messa di Prevost che ha ricordato come questo sia “un luogo in cui le parole parlano più dei gesti, ma i gesti”, per gli esseri umani, hanno bisogno di “un cuore, per questo ci siamo radunati qui, per attingere dal Cristo l’amore che solo lui può darci perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti”.

Per il Pontefice oggi Lampedusa e Linosa “si trovano su una strada pericolosa come quella che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Qui avete visto non solo uno, ma migliaia di esseri umani caduti nelle mani di briganti che portano loro via tutto, li percuotono a sangue e se ne vanno, lasciandoli mezzi morti. Il mare ha accolto gli altri, quelli che non ce l’hanno fatta a giungere dove speravano. Avvertiamo però la loro presenza, che ci interpella non meno di quanti sono sbarcati, bisognosi di attenzione e di soccorso”.

E per questo “sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle di Lampedusa, per la prossimità che molti fra voi hanno scelto di esercitare”. Ma, ha sottolineato il Santo Padre, il disinteresse “per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza”, un sistema economico mondiale che “genera povertà ed esclusione”, il lento e difficile passaggio da “una mera gestione delle emergenze all’elaborazione di politiche organiche e condivise: tutto questo riproduce oggi la fretta di passare oltre”.

E poi il monito: “L’amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C’è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate”. Quindi l’appello: “Da questo estremo lembo d’Europa nel Mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Anche per questo aspetto – come per quelli della transizione ecologica e della promozione della pace – l’Europa possiede un potenziale unico, che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l’Europa è in grado – in quest’area – di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e, nello stesso tempo, lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare”. Tutto questo vigilando sul “rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche ma anche di tutta la società civile e della Chiesa”, ha concluso il Santo Padre.

IL VIDEO

I MIGRANTI INCONTRANO PAPA LEONE “SIAMO FELICI DI ESSERE QUI”

“Siamo davvero molto felici e molto emozionati di essere qui oggi e di incontrare il Papa. Non avremmo mai immaginato di poterlo vedere, siamo stati davvero molto fortunati”. Così un gruppetto di migranti, una ventina di persone attualmente ospitate nell’hotspot di Contrada Imbriacola, incontrando Papa Leone XIV al Molo Favaloro di Lampedusa, dove il Pontefice ha benedetto la targa che intitola l’area simbolo degli sbarchi a Papa Francesco, che scelse proprio l’isola per il suo primo viaggio apostolico. I migranti, provenienti da Eritrea, Yemen, Siria, Algeria e altri Paesi, hanno espresso gratitudine per l’incontro con il Pontefice. Tra loro anche una mamma con il suo bambino, giunti da poco sull’isola.

SCHIFANI “LA SOLIDARIETA’ E L’ACCOGLIENZA E’ MERITO DEI SICILIANI”

“Sono un merito della Sicilianità l’accoglienza e la solidarietà e il popolo di Lampedusa ha dimostrato grande senso di spiritualità. La presenza del Papa oggi ci incoraggia a proseguire su questo solco”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, oggi a Lampedusa, in occasione della visita di Papa Leone XIV. È stato lo stesso Schifani ad accogliere il Pontefice al suo arrivo sull’isola: “È stato un incontro breve, ma molto forte”.

IL SINDACO DI LAMPEDUSA AL PAPA “L’ISOLA PORTA SULLE SUE SPALLE FERITE E SPERANZE”

“La sua presenza sulla nostra isola rappresenta, per tutti noi, un dono, una carezza fraterna, ma anche una responsabilità. Lampedusa è una piccola terra in mezzo al mare, ma da molti anni porta sulle proprie spalle domande, grandi ferite profonde e speranze gioiose che appartengono al mondo intero”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, nel corso dell’incontro con Papa Leone XIV. “Qui il Mediterraneo non è soltanto orizzonte, bellezza, è vita e anche attesa, approdo, dolore e memoria e luogo in cui tante persone hanno cercato salvezza, dignità, futuro e alcuni hanno trovato una nuova prospettiva, altri non sono mai arrivati, tutti li portiamo nel cuore. La nostra comunità conosce il valore e il peso di questa storia”, ha aggiunto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).