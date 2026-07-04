Il Teatro Massimo di Palermo celebra il genio di Ennio Morricone

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di Italpress - 04 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Lunedì 6 luglio, nel sesto anniversario della scomparsa di Ennio Morricone, il Teatro Massimo di Palermo, in collaborazione con la Fondazione Morricone, rende omaggio al grande compositore e premio Oscar con un concerto in programma alle ore 21.00 in Sala Grande. Sotto la direzione del Maestro Alberto Maniaci, l’Orchestra del Teatro Massimo eseguirà le più celebri e amate colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema: da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, alla celebre Suite da C’era una volta in America, a La leggenda del pianista sull’oceano al celeberrimo Gabriel’s oboe da The Mission, tra gli altri. In chiusura anche le musiche di Baarìa e le straordinarie colonne sonore nate dal sodalizio con Giuseppe Tornatore: Malena e l’indimenticabile partitura di Nuovo Cinema Paradiso.

Il concerto fa parte parte del progetto nazionale “Cinque città per Morricone. Ancona Bari Palermo Torino Roma”, un omaggio corale che unisce idealmente l’Italia nel segno della musica del grande Maestro (con uno spostamento a settembre per la tappa di Torino per motivi tecnici). Un evento che coinvolgerà migliaia di persone in tutta Italia e che guarda al 2028, anno già designato dal Parlamento come “anno morriconiano”. Il concerto sarà replicato in Sala grande sabato 11 luglio alle 21.00 per poi essere riproposto, nell’ambito del programma diffuso “Il Massimo per la città”, domenica 12 luglio alle 21:00 nella Fattoria sociale di Danisinni. Il programma dell’estate del Teatro Massimo riserva uno spazio di primo piano anche all’eccellenza delle sue formazioni giovanili.

Nell’ambito del programma dell’”Estate Young”, martedì 7 luglio alle ore 21.00, sempre in Sala Grande, saranno protagonisti i ragazzi della Massimo Youth Orchestra e le ragazze della Cantoria del Teatro Massimo con un concerto diretto dal Maestro Michele De Luca e dal Maestro del Coro Giuseppe Ricotta, inserito nel percorso di formazione e crescita artistica che la Fondazione Teatro Massimo dedica ai suoi gruppi musicali giovanili.

I giovani talenti della Fondazione proporranno un programma coinvolgente che proporrà musiche di Jerry Gray, Giuseppe Ricotta, Glenn Miller, Burt Bacharach, fino alle grandi pagine pop e soul di Giancarlo Bigazzi, Umberto Tozzi, Aretha Franklin e Ted White. Biglietti: da 12 a 25 euro.

-Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo-

(ITALPRESS).