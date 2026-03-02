Abbonati Esci

Catania

Paura sulle piste dell’Etna, bimba di 9 anni salvata da un poliziotto

di Federico Conti -




Un momento di paura trasformato in una storia a lieto fine sulle piste innevate dell’Etna. Una bambina di nove anni, colta da un improvviso attacco di panico mentre sciava, non è riuscita più a proseguire la discesa ed è rimasta bloccata sulla neve. Decisivo l’intervento di un agente di polizia che l’ha rassicurata e portata in salvo.

L’episodio è avvenuto sul versante nord dell’Etna, dove la piccola stava sciando insieme ai genitori. All’improvviso, la paura ha preso il sopravvento: nonostante i tentativi dei familiari di tranquillizzarla, la bambina è rimasta immobile sugli sci, incapace di continuare.

A notare la situazione sono stati alcuni agenti della Questura di Catania, impegnati in un servizio di prevenzione e soccorso sulle piste di Piano Provenzana. Uno di loro, l’agente scelto Francesco, si è avvicinato con calma alla bambina e ha iniziato a parlarle, instaurando un dialogo rassicurante che le ha permesso di ritrovare fiducia.

Dopo alcuni minuti, la piccola si è lasciata prendere in braccio dall’agente, che l’ha accompagnata fino a valle, dove è stata finalmente messa al sicuro. Una volta superata la paura, la bambina ha voluto suggellare quel momento chiedendo di scattare una foto con il poliziotto che l’aveva aiutata.

