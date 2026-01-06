Palermo, l’assessore Tamajo visita il presepe vivente di Partanna Mondello. “Valorizza il territorio” / VIDEO

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 06 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “Il presepe vivente a Partanna-Mondello è un modo per valorizzare questo territorio, questa parte di territorio del Comune di Palermo e devo dire che ringrazio tutti i componenti, i ragazzi dell’associazione che ogni anno si impegnano per donare qualche momento di spensieratezza alla borgata, fanno veramente un gran lavoro. Questo presepe anno dopo anno sta crescendo, sia dal punto di vista della professionalità di come lo hanno strutturato, sia dal punto di vista delle presenze. Ho registrato tantissime presenze non solo di questo comprensorio, Tante persone vengono da tutta la provincia di Palermo, per questo ci abbiamo investito, ci crediamo e questo è un posto veramente magico, suggestivo, dove si possono realizzare tante cose”. Così l’assessore alle attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, che ha visitato il presepe vivente di Partanna Mondello.

“Questa borgata è viva questa borgata ha tanti ragazzi, tante ragazze e tante persone anche non più giovani che ci mettono l’anima e il cuore per donare dei momenti belli a questo territorio”, ha aggiunto. Poi ancora sui giovani: “Queste iniziative sono importanti per i ragazzi perché li allontanano dai vizi, impegnandoli in attività culturali come queste. Noi facciamo anche sport, da 25 anni cerchiamo di allontanare i ragazzi dalla strada, facendoli impegnare nel mondo dello sport. Abbiamo sempre fatto questo e continueremo a farlo, con grandi risultati, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche dal punto di vista sociale. A questo progetto hanno lavorato un centinaio di persone, tra ragazzi, giovani, meno giovani, bambini, adulti. Questo è un grande risultato perché ha allontanato dai vizi per almeno un mese tanti giovani che hanno dato il loro supporto, il loro sostegno a questo bellissimo momento che è il presepe di Partanna Mondello”. (ITALPRESS).