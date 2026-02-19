Catania

Minorenne investe una donna con uno scooter rubato e fugge

di Andrea Scarso - 19 Feb 2026





Un minorenne fugge dopo un incidente stradale, lasciando a terra una donna appena investita sulle strisce pedonali. È accaduto a Zafferana Etna, nel Catanese, dove i carabinieri hanno identificato e denunciato il giovane per omissione di soccorso.

L’episodio ha destato particolare allarme non solo per la dinamica dell’impatto, ma anche per quanto emerso successivamente sulle condizioni del mezzo utilizzato.

L’investimento e la fuga

Secondo la ricostruzione dei militari, il ragazzo era alla guida di una Vespa quando ha travolto una donna che stava attraversando regolarmente la strada. Dopo l’urto, invece di fermarsi a prestare aiuto, il minorenne si è allontanato rapidamente dal luogo dell’incidente.

La vittima è stata soccorsa da alcuni passanti e trasportata all’Ospedale di Acireale, dove i medici hanno riscontrato lesioni con una prognosi superiore ai venti giorni.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini, condotte dai carabinieri di Zafferana Etna, si sono concentrate fin da subito sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L’analisi dei filmati ha permesso di risalire all’identità del minorenne e al mezzo utilizzato per l’investimento.

Una volta rintracciato, il giovane è stato denunciato per omissione di soccorso.

Vespa rubata e targa falsa

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere un quadro ancora più grave. La Vespa guidata dal minorenne risultava rubata oltre dieci anni fa a Pisa. Inoltre, la targa applicata allo scooter era intestata a un altro veicolo, in seguito radiato per demolizione.

Il mezzo era anche privo di copertura assicurativa, aggravando ulteriormente la posizione dei responsabili.

Denunciata anche la madre

Per i reati legati alla provenienza e all’utilizzo del veicolo, i carabinieri hanno denunciato anche la madre del minorenne. La donna, indicata come formale intestataria dello scooter, dovrà rispondere di ricettazione.