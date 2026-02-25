Attualità

Meteo Sicilia: anticiclone subtropicale e temperature fino a 20 gradi

di Francesca Petrosillo - 25 Feb 2026





Il meteo in Sicilia cambia volto grazie all’arrivo di un anticiclone subtropicale che sta interessando gran parte del Mediterraneo. L’alta pressione garantisce condizioni di stabilità diffusa e un sensibile aumento delle temperature, con valori che in diverse zone dell’Isola raggiungono e superano i 20 gradi nelle ore centrali della giornata.

Si tratta di un clima decisamente mite per il periodo, con caratteristiche più primaverili che invernali. Il sole domina la scena su gran parte del territorio regionale, mentre le piogge risultano assenti o comunque molto improbabili nel breve termine.

Le aree interne e la Piana di Catania sono tra quelle dove i termometri potrebbero segnare le punte più elevate. Anche lungo le coste, da Palermo a Messina, si registrano temperature superiori alla media stagionale, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Sole e clima mite: Sicilia in anticipo di primavera

La presenza dell’anticiclone subtropicale favorisce giornate luminose e asciutte. Le ore di sole contribuiscono a un ulteriore aumento delle temperature nelle fasce centrali della giornata, creando un’atmosfera tipica di inizio primavera.

Le massime oscillano tra i 17 e i 20 gradi in molte località, mentre nelle zone più riparate e ben esposte si possono superare queste soglie. Il contesto meteorologico appare stabile e privo di perturbazioni organizzate, con venti deboli e mari generalmente poco mossi.

Questo anticipo di primavera si riflette anche sulla natura, con vegetazione che mostra i primi segnali di risveglio. Tuttavia, si tratta di una fase legata esclusivamente alla permanenza dell’alta pressione: eventuali cambiamenti dipenderanno dall’evoluzione dei prossimi sistemi perturbati.

Previsioni meteo Sicilia: stabilità fino al weekend

Secondo le tendenze attuali, la stabilità atmosferica dovrebbe proseguire ancora per diversi giorni. Il meteo in Sicilia resterà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso e temperature sopra la media del periodo almeno fino al fine settimana.

Non si escludono locali banchi di nebbia o foschie nelle ore notturne e al primo mattino, soprattutto nelle vallate interne, fenomeni tipici in presenza di alta pressione e inversioni termiche. Si tratterà comunque di situazioni temporanee, destinate a dissolversi con il sorgere del sole.

In sintesi, l’anticiclone subtropicale regala alla Sicilia una fase di tempo stabile e clima mite, con temperature quasi primaverili e condizioni ideali per attività all’aperto. Una parentesi di bel tempo che, almeno per ora, sembra destinata a durare ancora qualche giorno.