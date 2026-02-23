Mattarella in visita a Niscemi, applausi al suo arrivo. Sopralluogo in elicottero sulla zona della frana / Video

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 23 Feb 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita a Niscemi. Al suo arrivo nella piazza di Niscemi, il presidente è stato accolto da un lungo e caloroso applauso dei cittadini presenti. Il Capo dello Stato, dopo un sorvolo in elicottero, si è recato nella piazza del paese, accanto al municipio, con il capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, e il sindaco Massimiliano Conti.

Mattarella si è soffermato a parlare con alcuni residenti, stringendo la mano a tante persone. “Presidente non si dimentichi di noi”, gli hanno gridato alcuni cittadini. Il presidente si è poi diretto presso l’istituto scolastico “Mario Gori” per incontrare la comunità scolastica. “Grazie per essere venuto”, gli hanno gridato i cittadini salutandolo al passaggio.

Il Presidente della Repubblica ha poi lasciato Niscemi tra gli applausi dei cittadini. “So che è difficile in queste condizioni, lo capisco. Qui c’era la vostra vita, c’erano i vostri affetti”, ha detto il Capo dello Stato, rivolgendosi agli sfollati con cui si è intrattenuto nel corso della sua visita. “Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi, per questo sono venuto qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto”.

Mattarella andrà a Palermo dove al teatro Massimo, alle 16, parteciperà alla “IX giornata dell’Orgoglio dell’appartenenza all’avvocatura e dell’accoglienza dei giovani”.

– foto Quirinale –

