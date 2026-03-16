Catania

Maltempo in Sicilia, scuole chiuse a Catania e voli deviati verso Palermo

di Andrea Scarso - 16 Mar 2026





Il maltempo che sta colpendo la Sicilia causa disagi su più fronti: scuole chiuse a Catania e in diversi Comuni della provincia, parchi cittadini sbarrati e voli dirottati sull’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. L’allerta arancione emessa dalla Protezione Civile regionale ha messo in moto una serie di misure precauzionali in tutto il territorio etneo.

Scuole chiuse e parchi off-limits nel capoluogo

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in città, in linea con quanto deciso da altri Comuni della provincia. La misura si inserisce nel quadro delle indicazioni operative diramate sulla base del bollettino meteorologico ufficiale.

Oltre alle scuole, restano chiusi tutti i parchi cittadini, incluso il giardino Bellini, uno dei polmoni verdi più frequentati del centro di Catania. Provvedimenti pensati per tutelare la sicurezza dei cittadini in una giornata segnata da condizioni atmosferiche avverse.

Caos all’aeroporto: voli dirottati su Palermo

Le perturbazioni si fanno sentire anche sul traffico aereo. Diversi voli diretti allo scalo di Catania sono stati deviati sull’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, con conseguenti disagi per i passeggeri in arrivo da Trieste, Torino e Napoli. La situazione è in costante monitoraggio da parte delle autorità aeroportuali.

La giornata rimane difficile su gran parte dell’isola, con la Protezione Civile che segue l’evoluzione del fronte perturbato in tempo reale.

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