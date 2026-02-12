Ambiente

Allerta meteo Sicilia 12 febbraio: arancione nel Messinese, scuole chiuse a Palermo per il vento

di Andrea Scarso - 12 Feb 2026





L’allerta meteo prevista in Sicilia per il 12 febbraio solleva nuove preoccupazioni su tutto il territorio regionale. La Protezione civile ha diramato un bollettino con livelli di criticità differenti: allerta arancione lungo la fascia tirrenica della provincia di Messina, allerta gialla nel resto dell’Isola. Alla luce delle previsioni, anche il Comune di Palermo ha deciso di chiudere le scuole in via precauzionale.

L’avviso sarà valido dalle 00:00 alle 24:00 del 12 febbraio e riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Allerta arancione nel Messinese: rischio piogge intense e criticità idrauliche

La situazione più delicata è prevista nei settori tirrenici della provincia di Messina, dove l’allerta sale ad arancione. Qui sono attese precipitazioni da diffuse a localmente intense, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli moderati e punte localmente elevate.

In queste condizioni aumentano i rischi legati all’innalzamento dei corsi d’acqua, agli allagamenti improvvisi e a possibili smottamenti nelle aree più fragili dal punto di vista idrogeologico.

Nel resto della Sicilia resta invece in vigore l’allerta gialla, che segnala una criticità ordinaria ma comunque da monitorare con attenzione.

Venti fino a 95 km/h e mareggiate lungo le coste

Oltre alla pioggia, a preoccupare sono soprattutto i venti occidentali, previsti da burrasca a burrasca forte, con raffiche che potranno superare i 95 chilometri orari e raggiungere localmente intensità di tempesta.

Le coste esposte saranno interessate da mareggiate, mentre nei centri urbani il rischio principale riguarda la caduta di rami, alberi, cartelloni o strutture temporanee non adeguatamente fissate.

Scuole chiuse a Palermo: l’ordinanza del sindaco Lagalla

Nel contesto d’emergenza arriva anche la decisione del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

Il provvedimento riguarda anche ville e giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri. Una scelta adottata nonostante nel capoluogo sia prevista un’allerta gialla.

“Pur in presenza di un livello di criticità ordinario – ha spiegato il sindaco – le previsioni indicano raffiche molto intense. Riteniamo doveroso non assumere alcun rischio, ridurre gli spostamenti e tutelare l’incolumità di studenti, personale scolastico e famiglie”.

Giornata ad alta attenzione in tutta la Sicilia

L’allerta meteo del 12 febbraio si traduce dunque in una giornata complessa per l’intera regione. Se nel Messinese il timore maggiore è legato alla combinazione tra piogge intense e criticità idrauliche, a Palermo e in altre zone dell’Isola l’attenzione è concentrata soprattutto sul vento forte.

Le autorità invitano i cittadini alla prudenza e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali. L’evoluzione dei fenomeni sarà monitorata nelle prossime ore, con possibili nuove comunicazioni in base all’andamento del maltempo.