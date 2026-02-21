Maltempo, Schifani “Al lavoro per salvare la stagione estiva della costa Jonica Messinese”

Italpress Notizie Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – “Ieri sono stato su tutta la costa Jonica messinese, siamo presenti per gli interventi di somma urgenza che già abbiamo attivato con grandissima velocità. Il nostro obiettivo è ricondurre quella costa alla fruibilità entro l’estate per salvare la stagione”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i cronisti a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Cga a Palermo.

